Efter trejden – svensken tvingas till AHL igen

Calle Rosén var under sommaren involverad i trejden som såg Nazem Kadri lämna Toronto Maple Leafs i utbyte för Tyson Barrie och Alexander Kerfoot. I Colorado Avalanche såg den 25-årige backens chanser till NHL-spel ut att vara större än i Toronto.

Men trots en fin försäsong från smålänningens sida kommer han inte att starta säsongen i NHL. På tisdagen aktiverade nämligen Colorado Avalanche Ian Cole från sin skadelista. Det medförde att Rosén får ta klivet ned i farmarlaget Colorado Eagles i AHL, ett lag där målvakten Adam Werner och backen Anton Lindholm finns sedan tidigare.

Rosén NHL-debuterade för Toronto under sin första säsong i Nordamerika hösten 2017. Han spelade fyra matcher med Leafs under det året och ytterligare fyra matcher i fjol. Utöver sina åtta NHL-matcher har han spelat 116 matcher för Toronto Marlies i AHL och blivit Calder Cup-mästare med klubben 2018.

We have reassigned Kevin Connauton, Jayson Megna and Calle Rosen to the Colorado Eagles.#GoAvsGo https://t.co/wmD7vqVW1T