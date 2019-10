Ligans kanske bästa backbesättning kan bli ännu starkare när Troja/Ljungby tycks vara på väg att skriva kontrakt med rutinerade Niklas Enberg. Potentiellt kan tränare Roger Forsberg nu bli tvungen att sätta vad som hade varit en toppback i många andra Hockeyettan-klubbar på läktaren.



Troja/Ljungby sitter redan med Hockeyettans bästa målvaktspar (Wictor Ragnewall/Anton Svensson) och en backsida som är synnerligen imponerande.



Att det bara ramlat in fem mål bakåt (varav Mörrum stod för tre) under de fyra första matcherna av säsongen är så att säga inte så anmärkningsvärt. Men ett synnerligen starkt försvar kan uppenbarligen bli ännu bättre.



Rutinerade allsvenske backen Niklas Enberg (som förutom Troja har klubbar som Tingsryd, Västervik och Oskarshamn på meritlistan) har tränat med Ljungby-gänget en tid och det har knappast varit någon hemlighet att så väl han som klubben gärna sett att det skulle leda till ett permanent giftermål. Troja har ju till och med varit ute med hoven och sökt finansiering för honom.



Nu tycks det som att det hela är i hamn, det avslöjade Minhockey under dagen och även om sportchefen Daniel Håkansson lite senare dementerade det i Smålänningen tyder det allra mesta på att Enberg förstärker Troja i jakten på Hockeyallsvenskan.



Det är i så fall en urstark värvning och frågan är vad som händer med Trojas backsida efter det.



I senaste matchen, hemma mot Mörrum, ställde de upp enligt följande:



Daniel ”Trucken” Karlsson-Jonatan Nielsen

Alexander Edström-Martin Fransson

Kevin Karlsson-Carl Ernstig

Linus Andersson



Det är väldigt begåvade backar och nu ska förmodligen även Niklas Enberg in i den ekvationen.



Med tanke på vad Troja redan har ombord skulle det potentiellt sett kunna innebära att klubben blir tvungen att sätta vad som hade varit en förstaback i många andra Hockeyettan-lag på läktaren.



För vem ska bort?



”Trucken” Karlsson och Jonatan Nielsen är så etablerade och betrodda i klubben att de skulle stå högt på lineupen om de så drabbats av dubbel rännskita strax innan nedsläpp.



Edström är en synnerligen rutinerad Hockeyettan-back och så väl Martin Fransson som Carl Ernstig är uppkomlingar på frammarsch som mår bra av och förmodligen också bidrar som mest när de får förtroendet att spela mycket.



Spelskicklige Kevin Karlsson som frälste fansen på försäsongen, men inlett serien svalt med en assistpoäng på fyra matcher mår nog förmodligen bra av att utsättas för konkurrens och tvingas vara bra varje match.



Här får tränaren Roger Forsberg ett väldigt angenämt problem i sina laguttagningar.



19-årige Linus Andersson var utlånad till Modos J20-gäng den gångna helgen och det förefaller väl ganska sannolikt att det blir något liknande, alltså en utlåning, även i fortsättningen om Enberg nu kliver in. Men det löser inte dilemmat. Någon av herrarna ovan kommer ofrånkomligen att bli sjundeback.



Vem det än blir hade han spelat högt upp i hierarkin hos många av Trojas motståndare den här säsongen.



Snacka om bredd. Och spets.



* * *



Jag hoppas att ni läste (och gillade) ”Hela Sveriges hockeybibel” som funnits i tidningshyllorna de senaste veckorna. Där finns oerhört mycket läsvärt om både Hockeyettan och Hockeyallsvenskan och individuella spelarbetyg på (nästan) alla lirare. Nu när den inte längre finns ute till försäljning i handeln passade jag på att i alla fall dela med mig av totalbetygen på klubbarna. Lite som en ranking inför den säsong som nu dragit igång. Dessa kan ni hitta här.