Skrämmande siffrorna: över 100 spelare har slutat på fyra år

SDHL är starkare än någonsin. Samtidigt har Damkronorna gjort sina sämsta resultat i modern tid. Hur kommer det sig? Hockeysverige.se:s Ronnie Rönnkvist kommer i en artikelserie att grotta ned sig i ämnet med spelare och ledare för att försöka hitta ett svar. I del 1: över 100 svenska spelare har lagt av de senaste fyra åren.

Svensk damhockey står inför några stora utmaningar. Just nu pågår en ännu inte löst konflikt mellan spelarna och Svenska ishockeyförbundet som gör att vi för stunden inte ens har ett landslag på damsidan. Innan dess åkte Damkronorna ut ur VM:s A-grupp efter att året innan dess blivit nästjumbo vid OS i Sydkorea.

Vad beror det här på när vi har den bästa ligan i världen i landet?

Det är en av frågorna vi kommer att försöka besvara i den här artikelserien.

I den här första delen tittar vi framför allt närmare på det enorma antal spelare som valt att lägga av.

Säsongen 2014/15, alltså bara för fem säsonger sedan, var det åtta lag i det som då hette Riksserien. Då spelade det 180 svenska spelare och 27 importer i ligan. Den genomgång av ligan som hockeysverige.se gjort visar skrämmande siffror på utvecklingen sedan dess:



Under de senaste fyra åren har 102 av de svenska spelarna slutat medan 78 fortfarande är aktiva.







Antalet importer har stigit från 27 stycken 2014/15 till drygt 90 2019/20. Då ska det förstås tilläggas att ligan utökats med två lag sedan Riksserien blev SDHL.

Under veckorna framöver kommer ni möta några som är insatta i damhockeyn och som kommer ge sin syn på vad som hänt och vad som måste hända.

Fundera och kommentera hur du som läsare, spelare eller ledare ser på situationen.



Nedan har ni alla svenska spelare i serien säsongen 2014/15. Vi reserverar oss för att det kan vara plus/minus någon spelare och nuvarande status.





AIK

Lisa Johansson, 27 år - 28 matcher – 20 mål – 6 assist - 26 poäng –AIK

Sabina Küller 24 år - 28-5-16-21-32 –AIK

Fanny Rask 28 år - 26-15-4-19 – AIK

Lisa Hedengren 27 år - 28-6-11-17 – Slutat

Elin Holmlöv 32 år – 21-4-12-16 – Slutat

Emmy Alasalmi 25 år – 28-5-10-15 – AIK

Louise Nordberg-Tenglin 28 år – 27-3-9-12 – AIK

Sara Hjalmarsson 21 år – 28-3-9-12 - Providence College

Linnéa Bäckman 28 år 28-2-7-9 - Slutat

Gizela Ahlgren Bloom 34 år – 18-3-4-7 - Slutat

Michelle Yucel 23 år – 18-3-2-5 - Slutat eller ny klubb ej klar

Clara Hammarlund 22 år - 26-3-1-4 Slutat

Martina Brolin 22 år – 28-0-4-4 - Almtuna

Amanda Lundström 24 år – 24-0-3-3 - Slutat

Mikaela Ahlstrand 21 år – 24-0-3-3 - Slutat

Matilda Af Bjur 20 år – 27-2-0-2 - Long Island University

Elin Blomqvist 20 år – 20-0-1-1 - Slutat

Denise Husak Asp 25-0-1-1 – AIK

Sofie Zander 20 år – 2-0-0-0 - Yale University

Linda Dupree 25 år – 8-0-0-0 – Slutat eller ny klubb ej klar

Minatsu Murase 24 år – 21 matcher – Luleå

Lovisa Berndtsson 30 år – 8 matcher – Djurgården

Jessica Wahlström Hjorth 24 år - 0 matcher – Södertälje



13 spelar (6 kvar i AIK) / 10 spelar inte



Lina Bäcklin. Foto: Ronnie Rönnkvist



Brynäs IF

Anna Borgqvist 27 år – 28-13-17-30 – HV71

Angelica Östlund 28 år – 28-7-13-20 – Slutat

Maja Wessling 27 år – 28-9-4-13 Sandviken

Lina Bäcklin 24 år – 27-5-8-13 – Slutat

Malin Wong 25 år – 28-6-6-12 – Slutat

Felicia Meyer 24 år – 17-4-6-10 – Slutat

Josefine Holmgren 26 år – 28-2-7-9 – Djurgården

Maja Ewel 23 år – 28-3-3-6 – Slutat

Anna Södergren 22 år – 28-0-4-4 - SHK

Tilda Svensson 22 år – 26-2-1-3 – Slutat

Moa Öberg 22 år – 28-1-2-3 – SHK

Saga Thynell-Nissas 20 år – 16-1-1-2 – Sandviken

Wilma Carlsson 18 år – 19-1-1-2 – Slutat

Johanna Malmström 33 år – 6-0-2--2 – Slutat

Elin Uusitalo 29 år – 7-0-2-2 – Slutat

Sandra Johansson 26 år – 25-0-2-2 – Slutat

Jennifer Törnhult 24 år – 9-0-1-1 – Sandviken

Louise Hugosson 22 år – 0-0-0-0 – SHK

Sara Grahn 30 år – 23 matcher – Luleå

Ellen Jonsson 21 år – 5 matcher – Brynäs



10 spelar (en kvar i Brynäs) /10 spelar inte



Leksands IF

Cecilia Östberg 28 år – 25-8-21-29 – Slutat

Lina Wester 26 år – 25-13-14-27 – Falun

Linn Peterson 25 år – 28-10-14-24 – Luleå

Hanna Lindqvist 27 år – 26-9-10-19 – Slutat

Madeleine Hall 24 år – 27-9-8-17 – Leksand

Wilma Ekström 24 år – 28-3-12-15 – Slutat eller ej ny klubb klar

Felicia Karlsson 26 år – 27-5-8-13 – Slutat

Wilma Johansson 21 år – 27-8-4-12 – Leksand

Elin Lundberg 26 år – 28-5-6-11 – Leksand

Sofia Engström 31 år – 25-3-7-10 – Modo

Hanna Sköld 22 år – 27-6-3-9 – Leksand

Amanda Bäckebo 22 år – 27-5-2-7 – Slutat eller ny klubb ej klar

Emma Murén 21 år – 21-4-2-6 – Brynäs

Kajsa Armborg 21 år – 16-2-4-6 – Leksand

Ebba Andersson 25 år – 28-0-6-6 – Slutat eller ny klubb ej klar

Maja Nylén Persson 18 år – 22-0-4-4 – Brynäs

Emma Lind 27 år – 27-0-4-4 – Malmö

Ida Nikula 21 år – 1-0-0-0 – AIK

Josefine Berlin 22 år – 1-0-0-0 – Leksand

Annie Hidén 21 år – 1-0-0-0 – Slutat

Linnea Odbratt 22 år – 2-0-0-0 – Slutat

Petra Eriksson 24 år – 3-0-0-0 – Slutat

Felicia Meyer 24 år – 4-0-0-0 – Slutat

Josefin Söderberg 23 år – 6-0-0-0 – Slutat

Emelie Berlin 24 år – 12-0-0-0 – Leksand

Linn Eriksson 22 år – 2 matcher – Slutat eller ny klubb ej klar

Julia Åberg 23 år – 7 matcher – Falun

Leon Reuterström 22 år – 19 matcher – Slutat

Julia Markevich 21 år – 0 matcher – Slutat



15 spelar (7 kvar i Leksand) /14 spelar inte



Jenni Asserholt. Foto: Ronnie Rönnkvist



Linköping HC

Pernilla Winberg 30 år – 27-18-26-44 – Linköping

Jenni Asserholt 31 år – 23-13-11-24 – Slutat

Melinda Olsson 27 år – 25-10-12-22 – Slutat

Emma Holmbom 29 år – 28-6-13-19 – Slutat

Emilia Ramboldt 31 år – 26-4-9-13 – Linköping

Anna Kjellbin 25 år – 27-2-10-12 – HV71

Anna Rydberg 30 år – 28-5-6-11 – Slutat

Jessica Adolfsson 21 år – 27-4-7-11 - Penn State University

Matildah Andersson 25 år – 26-3-5-8 – Slutat

Linnéa Jonsson 23 år – 27-4-3-7 – Slutat

Nina Aronsson 25 år – 24-5-1-6 – Slutat

Kristina Vikdahl 30 år – 17-1-2-3 – Slutat

Moa Viklund 22 år – 8-0-1-1 – Leksand

Kim Martin-Hasson 33 år – 17 matcher – Slutat

Vendela Jonsson 23 år – 11 matcher – Slutat eller ny klubb ej klar

Sara Klint 25 år – 0 matcher – Slutat



5 spelar (2 kvar i Linköping) / 11 slutat



Modo Hockey

Emma Nordin 28 år – 28-14-21-35 – Luleå

Erika Grahm 28 år – 28-13-12-25 – Brynäs

Olivia Carlsson 24 år – 28-8-15-23 – Modo

Alice Östensson 23 år – 28-14-8-22 – Djurgården

Johanna Olofsson 28 år – 28-7-14-21 – Brynäs

Ebba Strandberg 22 år – 25-2-13-15 – University of Maine

Nathalie Ferno 23 år – 27-2-12-14 – Slutat

Malin Axelsson 24 år – 25-4-9-13 – Brynäs

Isabell Palm 23 år – 20-6-3-9 – Linköping

Celine Tedenby 20 år – 27-6-1-7 – University of Maine

Hanna Rylander 24 år – 22-2-4-6 – Brynäs

Ebba Berglund 21 år – 21-1-2-3 – Luleå

Andréa Cordoba 23 år – 26-1-2-3 – Brynäs

Matilda Elfving 25 år – 26-0-3-3 – Slutat

Frida Gradin 22 år – 9-2-0-2-0 – Slutat

Paula Bergström 20 år – 16-2-0-2 – Long Island University

Mariam El-Mahmadi 21 år -17-1-0-1 – Brynäs

Gabrielle Wågström 23 år – 1-0-1-1 – Slutat

Moa Evertsson 21 år – 8-0-1-1 – Slutat

Moa Wernblom 21 år – 18-0-1-1 – Linköping

Hanna Hållander 23 år – 2-0-0-0 – Djurgården

Moa Wiklund 22 år – 4-0-0-0 – Leksand

Emma Söderberg 21 år – 8 matcher – University of Minnesota-Duluth

Sarah Berglind 23 år – 20 matcher – Slutat

Agnes Åker 22 år – 0 matcher – Brynäs



19 spelar (1 kvar i Modo) /6 slutat



Rebecca Stenberg. Foto: Ronnie Rönnkvist



Munksund/Skuthamn SK*

*Nu Luleå/MSSK

Rebecca Stenberg 27 år – 28-12-32-44 – Slutat

Emma Eliasson 30 år – 27-13-22-35 – Slutat

Emelie Jönsson 28 år – 27-10-9-19 – Slutat eller ny klubb ej klar

Sara Lindqvist 30 år -28-3-5-8 – Slutat

Lisa Ekberg 27 år – 19-4-3-7 – Slutat

Kristin Andersson 25 år – 25-3-4-7 – Slutat

Emma Eriksson 21 år – 17-2-3-5 – AIK

Ida Boman 25 år – 25-0-5-5 – Luleå

Josefine Åström 25 år – 27-1-3-4 Slutat eller ny klubb ej klar

Josefine Jonsson 24 år – 23-0-3-3 – Slutat

Linda Holmqvist 24 år – 26-1-1-2 – Slutat eller ny klubb ej klar

Maria Pettersson 24 år – 27-1-1-2 – Slutat

Jessica Wellborg 30 år – 10-0-2-2 – Slutat eller ny klubb ej klar

Fanny Erstam 20 år – 19-1-0-1 – Slutat

Sara Lundström 33 år – 13-0-1-1 – Slutat

Linn Malander 26 år – 4-0-0-0 – Slutat

Moa Ragnarsson 22 år – 10-0-0-0 – Slutat

Ellen Palage 22 år – 19-0-0-0 – Slutat

Maria Omberg 24 år – 23 matcher – Slutat

Anna Hagberg 29 år – 6 matcher – Slutat

Sara Sundqvist 28 år – 0 matcher – Slutat

Wilma Lantto 20 år – 0 matcher – Slutat



2 spelar (1 kvar i Luleå) / 21 slutat



SDE Hockey

Amanda Helgöstam 23 år – 25-3-7-10 – Slutat

Karin Wenger 25 år – 24-4-5-9 – Slutat

Emelie O´Konor 36 år – 9-4-2-6 – Slutat

Malin Zetterberg 28 år – 15-4-2-6 – Slutat

Sofie Nordberg Tengelin 26 år – 24-2-4-6 – Slutat

Magdalena Winbo 25 år – 28-1-5-6 – SDE Hockey

Johanna Lagus 25 år – 21-4-1-5 – AIK

Henny Franzén 25 år – 27-0-5-5 – Hammarby

Tami Jacobs 27 år – 8-2-2-4 – Slutat

Sofia Axelsson 21 år – 26-1-3-4 – Slutat

Agnes Wilhelmsson 19 år – 27-1-2-3 – Slutat

Rebecca Dahl 28 år – 20-1-1-2 – Slutat

Ethel Wilhelmsson 19 år – 27-1-1-2 - Trinity College

Linn Hansén 29 år – 18-0-2-2 – Hammarby

Hanna Blomqvist 27 år – 26-0-2-2 – SDE Hockey

Jessica Kollberg 21 år – 10-0-1-1 – Nazareth College

Lina Andersson 27 år – 2-0-0-0 – Slutat

Camilla Sjöholm 24 år – 7-0-0-0 – Slutat

Lovisa Berndtsson 30 år – 17 matcher – Djurgården

Lovisa Selander 23 år – 13 matcher – Boston Pride



9 spelar (2 kvar i SDE) / 11 slutat

Annie Svedin. Foto: Ronnie Rönnkvist



Sundsvall Hockey**

** Klubben nedlagd

Annie Svedin 27 år – 24-5-5-10 – Slutat

Maria Furberg 25 år – 25-3-4-7 – Domare

Evelina Larsson 23 år 17-0-3-3 – Slutat

Frida Thunström 29 år – 6-2-0-2 – Slutat

Kajsa Persson 25 år – 27-2-0-2 – Slutat

Natalie Eriksson 22 år – 28-2-0-2 – Slutat

Sofia Johansson 24 år – 28-1-1-2 – Slutat

Åse Andersson 26 år – 28-1-1-2 – Slutat

Ingrid Levin 21 år – 9-0-2-2 – Slutat eller ny klubb ej klar

Karin Åström 23 år – 7-1-0-1 – Slutat

Madelen Westerlund 19 år – 7-1-0-1 – Slutat

Lina Holm 32 år – 28-1-0-1 – Slutat eller ny klubb ej klar

Marie-Sofie Överholm 28 år – 14-0-1-1 – Slutat

Julia Kaldensjö 22 år – 28-0-1-1 – Skellefteå

Amanda Hjelm Åslin 27 år – 0-0-0-0 – Slutat

Beatrice Söderblom 27 år – 1-0-0-0 – Slutat

Ottala Wigert 26 år – 1-0-0-0 – Sandviken

Emma Karlsson 22 år – 17-0-0-0 – Slutat

Matilda Rantanen 22 år – 6-0-0-0 – Göteborg

Anja Brymark 22 år – 4-0-0-0 – Slutat

Louise Bergström 23 år – 20-0-0-0 – Slutat

Anna Wassdahl 22 år – 28-0-0-0 – Slutat

Ida Winkler 29 år – 22 matcher – Haninge

Anna Engström 24 år – 9 matcher – Slutat

Jonna Kågström 20 år – 0 matcher – Slutat

5 spelar (Sundsvall har lagt ner verksamheten) / 19 slutat