Succén för tidigare FBK-kaptenen – är månadens back i KHL

Mikael Wikstrand har aldrig varit en av de mest poängstarka backarna. Hans bästa notering i SHL är 20 poäng. Nu visar han dock sina offensiva färdigheter i nya klubben Ak Bars Kazan i KHL.

På de första elva matcherna i Ryssland har 25-åringen bidragit med tio poäng. Detta gör att han leder backarnas poängliga tillsammans med de tidigare SHL-backarna Juuso Hietanen och Chay Genoway.

Nu prisas Wikstrand för sina insatser.

Under tisdagseftermiddagen presenterade KHL de bästa spelarna för september månad på varje position. Då var det just Mikael Wikstrand som fick priset som ligans bästa back under den inledande månaden.

Förutom sina tre mål och sju assist har stjärnbacken +7 i plus/minus-statistiken. Hans Ak Bars Kazan har inlett mycket starkt med nio segrar på de elva första matcherna. Laget är därmed bäst i den östra konferensen.

Mikael Wikstrand lämnade Färjestad efter fjolårets säsong. Tidigare har han även spelat i Mora och Frölunda. Under sin tid i Sverige gjorde 25-åringen flera landskamper och det går att förvänta sig ännu fler om han fortsätter i liknande takt i KHL.

Värmlänningen representerade Tre Kronor i OS 2018 och var även uttagen i VM-guldlaget samma år.