AIK:s kris ett faktum – storförlust och ny tabelljumbo

AIK har det fortsatt väldigt tungt i årets allsvenska säsong. I kväll förlorade laget stort och ligger nu sist efter att ha förlorat fem av de sex första matcherna. I övrigt drabbade de allsvenska poängkungarna i ett hett länsderby mellan Timrå och Modo. Mora tog även sin första trepoängare den här säsongen.



AIK – Karlskoga 1-6 (1-1,0-1,0-4)

AIK: Isac Heens.

Karlskoga: Tor Immo 2, Karl Jonsson, Jesper Kokkonen, Gustaf Thorell, David Lilja.

AIK hade inlett säsongen väldigt svagt med endast en seger på de fem första matcherna. Deras svaga säsongsinledningen fortsatte mot Karlskoga.

Stockholmarna tog visserligen ledningen i kvällens möte på Hovet men därefter kom Karlskoga tillbaka och kunde vända när Karl Jonsson satte 2-1-målet för Karlskoga i numerärt underläge.

I den tredje perioden kollapsade AIK fullständigt då Karlskoga gick från 2-1-ledning till seger med 6-1. Bofors förstakedja fortsätter vara glödhet. Två nya mål kom från trion Filip Ahl, Tor Immo och Oliver Eklind och båda gjordes av Immo med assist från de andra två.

Karlskoga har inlett den nya säsongen riktigt starkt och kvällens seger var lagets fjärde. AIK å sin sida har stått för en fiaskoartad start med endast en seger på sex matcherna. Deras tunga facit gör nu att laget ligger sist i hela HockeyAllsvenskan.

– Vårt PP är bedrövligt och har varit så hela säsongen. Jag tror inte ens vi gjort mål i PP än, så det är under all jävla kritik. Jag tycker vi gör det bra men effektiviteten saknas helt klart. Vi får fortsätta skjuta så kanske vi får nåt skitmål också, säger Johan Porsberger i C More.

Björklöven – Vita Hästen 2-1 (1-0,0-0,1-1)

Björklöven: Alex Hutchings, Fredric Andersson.

Vita Hästen: Jens Holmström.

Björklöven fortsätter att vara ett av HockeyAllsvenskans absolut bästa lag. De hade fyra raka segrar inför matchen och addera till det i kväll efter 2-1 mot Vita Hästen.

De är även fortfarande det laget som har släppt in klart minst mål den här säsongen. Nye målvakten Joe Cannata har visat sig vara en succévärvning och i kväll släppte amerikanen bara en puck förbi sig på de 29 skott som Hästen sköt. Björklöven har nu bara släppt in åtta mål på de första fem matcherna.

Framåt var det återigen kaptenen Fredric Andersson som ledde vägen, han har nu fem poäng på lika många matcher.

Björklöven ligger fortsatt tvåa i tabellen, precis bakom ledande Timrå.

Karlskrona – Västerås 4-3 OT (2-0,1-3,0-0,1-0)

Karlskrona: Lukas Enqvist, Niklas Johansson, Mikael Roslund, Samuel Solem.

Västerås: Anthon Eriksson, Gustav Lindberg, William Wikman.

Han är utlånad från Brynäs och har bara gjort ett fåtal matcher för Karlskrona. I kväll blev Samuel Solem hjälte för sitt nya lag då kan satte det avgörande målet i förlängningen.

Det blev en väldigt svängig historia i Bleking. Karlskrona tog en 2-0-ledning efter den första perioden men i den andra perioden kom Västerås ut starkt och vände till 3-2. KHK lyckades dock kvittera innan periodpausen.

Den nye KHK-kaptenen Niklas Johansson hittade även målet för första gången den här säsongen. Stjärnan stod för 39 poäng i fjol och har nu tre poäng på de inledande matcherna.

Efter en mållös tredje period klev norrmannen Solem fram och avgjorde i sudden. Karlskrona repade sig därmed efter att ha förlorat två raka matcher.

Mora – Kristianstad 3-2 (1-0,1-0,1-2)

Mora: Emil Bejmo 2, Oskar Svanlund.

Kristianstad: Erik Santesson, Amil Krupic.

Efter fem matcher utan en trepoängare har Mora äntligen fått vinna efter full tid.

I kvällens match mot Kristianstad fick man till slut igång offensiven efter att bara ha gjort sex mål på de fem första matcherna. Nu sköt de 41 skott och fick in tre puckar i mål.

Emil Beijmo blev stor hjälte då han satte två mål för dalalaget som annars har haft väldigt svårt att hitta nätet under säsongsinledningen.

Kristianstads målvakt Joel Gistedt visade därmed att han är mänsklig då han fick släppa tre puckar förbi sig efter att ha hållit nollan två matcher i rad inför onsdagen.

Mora klättrar nu upp ur det värsta bottenträsket och ligger nu på sju poäng, lika många som kvällens motståndare Kristianstad.

Södertälje – Almtuna 1-2 (1-1,0-1,0-0)

Södertälje: Christopher Liljewall.

Almtuna: Per Svensson, Villiam Haag.

Ångestmöte i Södertälje då båda lagen hade inlett väldigt svagt och befann sig på tabellens nedre del. SSK med endast en seger på de fem första matcherna medan Almtuna hade inlett med fem raka förluster.

Nu fick dock Uppsalalaget ta sin första seger den här säsongen.

Ett skadeskjutet Södertälje tog ledningen i den första perioden men lyckades inte hålla masken länge. Almtuna lyckades vända och ta sin första vinst. Uppsalalaget lämnar nu jumboplatsen men ligger fortsatt på negativ kvalplats med fem insamlade poäng. Det är lika mycket poäng som SSK har, de har bara en seger på de sex första matcherna och är nu ett lag som ligger i den absoluta botten av tabellen.

Timrå – Modo 3-2 (1-1,1-0,1-1)

Timrå: Jens Lööke 2, Sebastian Ohlsson.

Modo: Mattias Norlinder, Jonathan Johnson.

Poängkungarna i HockeyAllsvenskan drabbades samman i ett hett länsderby, Jonathan Dahlén och Jonathan Johnsson. Båda hade även ett stort intryck på matchen.

Matchen inleddes i ett väldigt högt tempo och redan efter tolv sekunder hade stortalangen Mattias Norlinder gjort matchens första mål. Därefter klev Timrås superkedja in i händelsernas centrum.

Albin Lundin passade till Jonathan Dahlén som passade till Jens Lööke som satte kvittering. Dahlen till Lundin som assisterar till Löökes andra mål. 2-1 Timrå efter två spelade perioder.

I den tredje klev den andre poängkungen fram. Jonathan Johnson kvitterade för Modo och har därmed noterats för poäng i alla de sex inledande matcherna den här säsongen. Därefter var det dock Timrå som kunde vinna efter att Sebastian Ohlsson satte det avgörande målet i powerplay.

Jonathan Dahlén är nu ensam poängligaledare då han stod för två poäng medan Johnson i Modo "bara" gjorde ett mål.

Timrå har nu vunnit alla sex matcher de har spelat och leder just nu den allsvenska tabellen. Modo har dock inte fått den starten man önskat och det tippade topplaget ligger nu i mitten av tabellen.

Västervik – Tingsryd 3-5 (2-1,0-0,2-4)

Västervik: Erik Nyström, Victor Öhman, Peter Krieger.

Tringsryd: Robin Carlsson 2, Simon Norberg, Ludvig Elvenes, Ludvig Claesson.

Västervik inledde serien på bästa möjliga sätt med tre raka segrar. Efter kvällens match har laget tre raka förluster.

De var i ledningen med 2-1 efter två perioder men föll fullständigt ihop i den tredje perioden. Tingsryd kunde sätta tre mål på åtta minuter och hade vänt underläge till ledning med 4-2. VIK försökte komma tillbaka men Tingsryd kunde punktera matchen genom ett mål i tom kasse.

Ludvig Elvenes fick sätta sitt första mål den här säsongen. Den tidigare SHL-spelaren noterades för det matchavgörande målet i kvällens match.

Tingsryd fortsätter att överraska och ligger nu fyra i tabellen efter att vunnit fyra av de sex första matcherna.