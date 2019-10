Klev av genrepet skadad – Crosby mot spel i premiären

Under natten till söndag spelade Pittsburgh sitt genrep inför premiärmatchen mot Buffalo under natten till fredag, svensk tid. Man ställdes mot just Buffalo och om det inte vore nog med att förlorade matchen så tvingades även lagkaptenen, tillika superstjärnan Sidney Crosby kliva av matchen skadad.

Redan i den första perioden träffades Crosby av Buffalobacken Marco Scandellas slagskott, ett skott som tog så pass illa att han var tvungen att avbryta matchen. Efter matchen kom rapporter gällande att Crosbys deltagande i premiärmatchen under natten till fredag var i fara, men nu verkar Penguinsfansen kunna andas ut.

"SÅG FANTASTISKT BRA UT"

Enligt nhl.com tränade Crosby för fullt under gårdagens träning, efter att inte ha tränat med laget under söndagen och måndagen.

– Det kändes bra. Jag vet inte riktigt vad planen är, men det kändes rätt bra, säger Crosby till nhl.com.

Varken Crosby eller tränare Mike Sullivan ville ge något besked om kaptenen kommer till spel i premiärmatchen eller inte, men Sullivan var nöjd över vad han såg från Crosby under träningen.

– Jag tycker han såg fantastiskt bra ut, säger Sullivan.

NHL drar i gång under natten till torsdag med fyra matcher: Vancouver–Edmonton, Ottawa–Toronto, San Jose –Vegas samt Washington–St. Louis.