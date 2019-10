LISTA: De var bäst på NHL:s försäsong

Ni vet vad de säger. Försäsong är försäsong och man ska inte dra för stora växlar av resultaten under september månads matcher i NHL. Det är förmodligen mer sant i Nordamerika än vad det är här hemma i Sverige, då NHL-klubbarna ofta roterar häftigt under försäsongen och där den största tiden läggs till att skaka av sig ringrosten från de månader man inte matchspelat.

Några lag som förmodligen bara vill lägga försäsongens matcher bakom sig är San Jose Sharks, som bara lyckades vinna en av de sex träningsmatcherna man spelade under försäsongen. Betydligt bättre gick det för Washington och Nashville som vann fem av sina sex försäsongsmatcher och i och med det blev de klubbar med högst vinstprocent under försäsongen. Flest mål gjorde Vancouver, som på åtta matcher sköt 31 mål samtidigt som man även var det lag som släppte in allra flest mål, 31 stycken.

VANCOUVERSVENSKEN STICKER UT

När det kommer till individuella insatser sticker Vegas-forwarden Max Pacioretty insatser under försäsongen ut. Den 30-årige amerikanen blev försäsongens poängkung med sina imponerande tio poäng på fyra matcher, tätt följt av Torontostjärnan Auston Matthews som skrapade ihop åtta poäng på lika många matcher.

En svensk finns med i topp 10 i poängligan, men det är förmodligen inte någon spelare som de flesta väntat sig. På femte plats återfinns nämligen Vancouvers svenske backveteran Alexander Edler som producerade sju poäng (1+6) på de fyra försäsongsmatcher han spelade. Med sina sex assist slutade Edler faktiskt på delad förstaplats under försäsongen när det kommer till den spelare med flest passningspoäng.

Nedan följer en sammanställning av de tio främsta poängplockarna under försäsongen samt en likadan sammanställning, fast för de svenska spelarna.

Försäsongsstatistiken är hämtad från CBSSports.com.

POÄNGLIGAN FÖRSÄSONGEN 2019

(matcher, mål + assist = poäng)

1. Max Pacioretty (Vegas) – 4, 4+6=10

2. Auston Matthews (Toronto) – 4, 5+3=8

3. Mathew Barzal (NY Islanders) – 5, 2+5=7

4. Jordan Eberle (NY Islanders) – 5, 4+3=7

5. Alexander Edler (Vancouver) – 4, 1+6=7

6. Samuel Blais (St. Louis) – 5, 1+5=6

7. Jack Eichel (Buffalo) – 3, 1+5=6

8. Adam Gaudette (Vancouver) – 6, 4+2=6

9. Klim Kostin (St. Louis) – 5, 3+3=6

10. David Pastrnak (Boston) – 2, 3+3=6

SVENSKARNAS POÄNGLIGA

(matcher, mål + assist = poäng)



1. Alexander Edler (Vancouver) – 4, 1+6=7

2. Elias Pettersson (Vancouver) – 4, 3+3=6

3. Jesper Bratt (New Jersey) – 5, 1+4=5

4. Oscar Klefbom (Edmonton) – 4, 0+5=5

5. Mattias Ekholm (Nashville) – 3, 2+2=4

6. Andreas Johnsson (Toronto) – 4, 2+2=4

7. William Nylander (Toronto) – 4, 1+3=4

8. Jakob Silfverberg (Anaheim) – 3, 3+1=4

9. Lias Andersson (NY Rangers) – 5, 2+1=3

10. Nicklas Bäckström (Washington) – 3, 1+2=3