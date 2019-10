NHL-svensken får kaptensroll i nya klubben

Under fjolåret blev Marcus Johansson trejdad från New Jersey Devils till Boston Bruins. Där var han en av de bästa spelarna i laget som gick hela vägen till Stanley Cup-final. Han var extra bra i just finalserien mot St. Louis Blues.

Under sommaren var 29-åringen från Landskorna klubblös och sajnade då ett tvåårskontrakt med Buffalo Sabres värt 4,5 miljoner dollar per säsong. Nu visar den nya klubben också hur högt de värderar svensken.

Under onsdagen kom beskedet att Marcus Johansson kommer att bära ett "A" på tröjan som en av lagets assisterande kaptener den här säsongen. Den nye tränaren Ralph Krueger har valt ut svensken som en av tre kaptener för kommande säsong där Jack Eichel bär "C:et".

Per Head Coach Ralph Krueger, Jake McCabe and Marcus Johansson will wear the As tomorrow night in Pittsburgh.



Congrats @McCabe19 and @mjohansson90! #Sabres50 pic.twitter.com/AQSfmaU3DO