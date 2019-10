Skrev allsvenskt kontrakt efter try out – nu lånas backen ut

Wilmer Lindblad var en av två provspelare som Vita Hästen testade på under försäsongen. Den 20-årige backens spel under träningsmatcherna imponerade så pass mycket på klubbledningen att man valde att ge honom ett kontrakt, samtidigt som man meddelade att den andre provspelaren, Fredrik Falk, inte skull erbjudas något kontrakt.

BEHÖVER FÅ MATCHTID

Lindblad har matchats sparsamt under inledningen av den hockeyallsvenska säsongen och på de tre matcher han noterats för i Norrköpingsklubben har han snittat strax under sex minuters istid per match.

Nu gör den bristande speltiden att Vita Hästen väljer att låna ut 20-åringen till sin tidigare klubb Enköping i Hockeyettan.

– Vi känner att eftersom Lindblad inte har spelat match under den senaste veckan behöver han få matchtid. Vi hörde med Enköping (som han kommer från) om det fanns ett intresse av att ha Lindblad på lån och Enköpings tränare var intresserad, säger Vita Hästens tränare Tony Zabel till klubbens hemsida.

Lindblad kommer att finnas med i Enköpings lag till kvällens match mot Segeltorp. Hur låneavtalet kommer att fortlöpa kommer att tas vid senare tillfälle.