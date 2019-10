Stjärnan hånas efter domarknuffen: "Han är svag"

I natt, svensk tid, drar NHL-säsongen i gång på allvar med fyra matcher under premiärnatten. Ett av mötena är mellan divisionsrivalerna San Jose Sharks och Vegas Golden Knights, samma lag som möttes i söndagens genrep inför premiären.

Under matchen utbröt viss turbulens, där det hela slutade med att Evander Kane knuffade bort en domare som tagit ner honom i isen. Efter matchen var Kane tokig över det sätt han hade behandlats på, men trots det valde NHL att stänga av honom under de tre inledande matcherna för säsongen. Det innebär att han blir av med nästan 112 000 dollar i utebliven lön, en summa som motsvarar 1,1 miljoner svenska kronor.

Inför nattens match mot San Jose intervjuades Vegas tuffe forward Ryan Reaves och fick frågan om situationen mellan domaren och Kane.

– Stackars Evander. Det är så tragiskt. Jag önskar att han var på isen, det är alltid roligare då, sade Reaves med ett leende på läpparna.

– Han är svag. Han blir nedbrottad av en domare, det är sånt som händer, va? Han kanske måste in i gymmet lite oftare?



Kane och Reaves har lite av en historia, då de bland annat rök ihop i ett ordentligt slagsmål i vårens Stanley Cup-slutspel.

NHL-premiären mellan San Jose och Vegas har nedsläpp i natt 04:30, svensk tid.

“Poor Evander. So tragic. I wish he was on the ice. It’s always more fun when he’s on the ice. He’s weak. He gets taken down by a ref. It happens. Gotta get in the gym, no?”

-@reavo7five on @evanderkane_9’s 3 game suspension to start the season @KTNV @GoldenKnights #GoKnightsGo pic.twitter.com/Kn0QMffkkL