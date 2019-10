Allsvenske poängsuccén hämtar inspiration hos NHL-brorsan: ”Ser upp till honom”

I skuggan av Timråstjärnan Jonathan Dahlén har en annan Jonathan hakat på i den hockeyallsvenska poängligatoppen under säsongsinledningen. Med sina tolv poäng (3+9) på de inledande sex matcherna ligger Modocentern Jonathan Johnson bara en poäng bakom Dahlén i toppen av poängligan.



Med andra ord borde det vara ganska kul att spela hockey och heta Jonathan Johnson just nu.

– Ja, det är det väl, skrattar han.

– Samtidigt vill man ju att laget ska vinna också. Det har gått lite upp och ner för laget. Det blir lite mindre roligt att det går bra personligt när man inte vinner matcher.

I går blev det förlust mot just Timrå och Jonathan Dahlén, där ett sent powerplaymål signerat Sebastian Ohlsson ordnade tre poäng åt medelpadingarna.

– Vi tar lite onödiga utvisningar och gör det inte tillräckligt bra i special team. Jag tycker att vi är bättre i fem mot fem nästan hela matchen, hade vi bara hållit oss på banan hade vi vunnit matchen, tror jag.

För Johnsons del blev det ett mål i matchen, 2–2-målet i inledningen av den tredje perioden.

– Jag gör en helt okej match. Det var mindre bra i de två första perioderna, sen tycker jag att jag spelar upp mig i tredjeperioden. Men överlag var det för dåligt under de första 40 minuterna, de är jag inte nöjda med.

Jonathan Johnsson har inlett säsongen starkt.Foto: Johan Löf/Bildbyrån



"KAN SKAPA MIG LITE MER TID"

Johnson är nu inne på sin andra säsong i Örnsköldsviksklubben, efter att han anslutit till laget inför fjolårssäsongen från småländska Troja/Ljungby. Den 26-årige göteborgaren har varit en stabil poängplockare i Hockeyallsvenskan de senaste två säsongerna, men har den säsongen växlat upp produktionen ytterligare ett snäpp.

Någon vidare förklaring till poängexplosionen har Modocentern dock inte.

– Nej, jag vet inte… Det gäller så klart att ha lite flyt också, att folk sätter dit puckarna när de får passningar och att jag själv kanske har lite medstuds.

– Sen känner jag mig bättre i år. Jag kan skapa mig lite mer tid och hitta passningar. Jag kommer i ganska bra situationer för att kunna skapa något offensivt.

Vad beror det på?

– Det är väl lite olika saker. Dels är det väl vanan med träningen som vi kör här med Modo under sommaren, där jag känner att jag har fått upp frekvensen lite i skridskoåkningen. Sen är det också vanan till det spelsystem vi har. Jag hade aldrig spelat på det sättet vi gör innan och ifjol tog det ett tag för mig innan man blev van med det. I år har det inte varit någon startsträcka. Nu vet jag direkt vad jag ska göra därute på isen och det är klart att det är en bidragande faktor till att det gått bra.

BRA KEMI I KEDJAN

Under säsongsupptakten har 26-åringen centrat en kedja med fjolårets interna poängligavinnare Patrik Karlkvist och det danska nyförvärvet från Södertälje, Mathias From. Johnson är nöjd med kedjans prestationer än så länge.

– Det finns inte mycket att klaga på, jag tycker att det har fungerat bra. Vi är alla tre skickliga spelare och det spelar egentligen ingen roll vem som har pucken, alla kan skapa lägen. Vi hittar varandra bra därute på isen, så det är kul att spela med dem.

Även om kedjan med Johnson, Karlkvist och From fungerat bra under inledningen av säsongen har Modo haft en ojämn start på säsongen. Efter sex matcher har man två trepoängare och totalt åtta poäng, en notering som i dag placerar Örnsköldsvikslaget på en åttondeplats i den hockeyallsvenska tabellen.

– Jag tycker ändå att vi ofta spelat bra stora delar av matcherna, sen har vi tagit ganska mycket onödiga utvisningar vilket så klart inte gynnar oss. Det är där vi har förlorat matcher, på just det.

– Sen tycker jag att vi varit bra i spelet fem-mot-fem under alla matcher, egentligen. Powerplay och boxplay är det som har fällt oss hittills, skulle jag säga.

Kedjan tillsammans med Mathias From och Patrik Karlkvist har fungerat bra.Foto: Bildbyrån



FÖLJER BRORSANS FRAMGÅNGAR: "INSPIRERANDE"

På andra sidan Atlanten har Johnsons lillebror, Andreas, de senaste säsongerna gjort sig ett namn inom Toronto Maple Leafs organisation. Den gångna säsongen blev 24-åringen stora genombrott i NHL, då han stod för 43 poäng på 73 matcher i Leafs-tröjan.

Trots den stora tidsskillnaden hinner Johnson följa sin lillebrors framfart i världens bästa hockeyliga.

– Ja, ibland när vi har någon ledig dag när han har match där borta så brukar jag sitta uppe och kolla. Sen snackar vi med varandra några gånger i veckan också.

– Sen är det ju en hel del media där borta, så det är bara att googla lite så får man ju upp en hel del. Sen hur många matcher jag ser beror lite på hur vi spelar och tränar, men jag tycker ändå att jag hänger med rätt bra.

Trots att Andreas är den yngre i brödraparet så ser Modocentern upp till sin NHL-spelande bror.

– Det är klart att jag ser upp till honom, han har jobbat sig dit han är i dag steg för steg, både här hemma och där borta i Nordamerika. Det är inspirerande Det är klart att man ser upp till honom och det är kul att det går bra för honom i Toronto. Vi gläds med varandra när det går bra för den ena eller den andre.