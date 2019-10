Målsprutan förlänger kontraktet – drar in närmare 200 miljoner

Den gångna sommaren och tidiga hösten bjöd på en hel del långdragna förhandlingar mellan så kallade restricted free agents och deras NHL-klubbar. Chicago Blackhawks tog notis om det här och har redan nu, inför morgondagens säsongspremiär mot Philadelphia Flyers i Prag, sett till att lösa sin på förhand viktigaste kontraktsförhandling inför säsongen 2020/21.

I dag meddelade man nämligen att forwarden Alex DeBrincat sajnats till ett nytt treårskontrakt värt 19,2 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 190 miljoner svenska kronor.

Amerikanen, som draftades i andra rundan 2016, kommer att ha en lönetaksträff på 6,4 miljoner dollar de tre säsongerna som kontraktet täcker.

DeBrincat har bara hunnit spela två NHL-säsonger, men har vid 21 års ålder utmärkt sig som en av NHL:s bästa unga målskyttar. Efter att ha gjort 28 mål som rookie 2017/18 slog han till med 41 mål och 76 poäng på 82 matcher förra året.

The Cat is BACK!



Alex DeBrincat has signed a 3-year contract extension that runs through the 2022-23 season, with an AAV of $6,400,000. #Purr #Blackhawks pic.twitter.com/rF4ztP9YON