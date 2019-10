Svenske talangen får inleda säsongen i AHL

Efter en säsong fylld av skador fick HV71:s forwardstalang Simon Holmström i våras avsluta säsongen med att bärga U18-VM-guldet på hemmais. Forwarden stod för en imponerande turnering och när NHL-draften gick av stapeln under midsommarhelgen valdes han redan som 23:e spelare totalt av New York Islanders.

Kort därefter skrev han på sitt första NHL-kontrakt med klubben och under sensommaren och hösten har Holmström slagits om en plats i Islanders NHL-trupp.

Med bara dagar kvar till premiären mot Washington står det nu klart att den svenske 18-åringen inte kommer att inleda säsongen i New York.

I stället får Holmström ställa in sig på AHL-spel med Bridgeport Sound Tigers. Under onsdagskvällen meddelade Islanders att man valt att skicka ner forwarden till AHL-klubben.

Holmström spelade en SHL-match för HV71 förra säsongen innan han valde att ta klivet till Nordamerika inför den här säsongen.

#Isles Transaction: The team has assigned Simon Holmstrom to the Bridgeport Sound Tigers.