Täckte skott – nu är Adam Larsson långtidsskadad

Connor McDavid mål i den tredje perioden gav Edmonton Oilers en 3–2-seger i premiären mot Vancouver Canucks i natt.

Dessvärre för Oilers blev det smolk i glädjebägaren under matchen. Lagets svenska backklippa Adam Larsson täckte flera tunga skott i matchen. Ett av dem ska ha tagit så illa att 26-åringen nu tvingas upp på skadelistan i minst en månad.

Enligt TSN:s Darren Dreger handlar det om "en allvarlig fotledsskada" på Larsson.

Looks to be a serious ankle injury. https://t.co/mfY82AHvPX