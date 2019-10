TV: Här överraskas stjärnan – utses till ny lagkapten

Inte sedan Dion Phaneuf lämnade Toronto Maple Leafs för Ottawa Senators den 9 februari 2016 har klubben haft en lagkapten. Men det ändrade i natt.

När laget gjorde sig redo att ta sig an just Senators i säsongspremiären i Scotiabank Centre dök uppgifter upp om att John Tavares hade utsetts till ny lagkapten. Och mycket riktigt visade det sig stämma. När spelarna presenterades inför första nedsläpp äntrade Tavares isen med ett C fastsytt på tröjan.

SATTE TRÖJA PÅ NYFÖDDE SONEN

I samband med matchen släppte Leafs också en video som visar hur klubbledningen överraskar John Tavares när han får beskedet. Detta genom bjuda in hans hustru Aryne och sonen Jace till klubbens lokaler och sätta en Leafströja med ett C på den nyfödda bebisen.

– Det var en sjuhelsickes överraskning, säger Tavares när han äntrar rummet och får beskedet.

Centern kom hem till Toronto som unrestricted free agent från New York Islanders förra sommaren. Detta genom att skriva ett sjuårskontrakt värt 77 miljoner dollar med Maple Leafs. Under sin första säsong med klubben satte han personbästa med 47 mål och 88 poäng.

Tavares hade varit lagkapten för Islanders under fem av de nio säsonger han gjorde med klubben.

Toronto Maple Leafs inledde säsongen med att besegra Ottawa Senators med 5–3. Tavares noterades för en assist i sin första match som kapten för klubben.