Blues-stjärnan skriver nytt kontrakt – värt över en halv miljard

Brayden Schenn fick sitt stora genombrott i NHL efter flytten från Philadelphia Flyers till St. Louis. Han gjorde 70 poäng i sitt första år med Blues och har varit en av lagets bästa poängplockare sedan han kom till klubben.

Förra året var han en stor del av laget som gick och vann Stanley Cup. Schenn var även en av spelarna som gjorde mål i den sjunde och avgörande finalen mot Boston Bruins.

Nu belönas stjärnan med en maffig kontraktsförlängning.

Brayden Schenn har skrivit på ett åttaårskontrakt värt 6,5 miljoner dollar per säsong. Det gör att hela kontraktet ligger på 52 miljoner dollar vilket motsvarar över en halv miljard svenska kronor.

Den 28-årige kanadensaren satt på ett utgående kontrakt och tjänar just nu lite mer än fem miljoner dollar per år och ökar därmed sin årslön med över en miljon dollar.

Schenn valdes i första rundan som den femte spelaren totalt 2009 och har därefter spelat 588 NHL-matcher och gjort 372 poäng.

