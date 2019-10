”Det här är min chans till revansch”

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Gårdagskvällens förlust var i mångt och mycket symptomatisk för Linköpings inledning på säsongen. Laget hade förtvivlat svårt att få in pucken bakom Gustaf Lindvall och när man väl fick det dömdes det bort för målvaktsinterference. 1–3-förlusten uppe i Västerbotten var Linköpings femte raka bortaförlust och sjätte förlust på de åtta inledande matcherna.

– Det är så klart tråkigt att förlora, men jag tycker ändå att det finns mycket bra saker som vi kan ta med oss från den här matchen. Men som sagt… Surt att förlora, säger LHC-forwarden Henrik Törnqvist samtidigt som blicken faller till marken.

– Vi har inte alls vunnit så mycket som vi vill, så klart. Som tur är så är det många matcher kvar, så det gäller att vi kommer ihop som grupp. Spelar vi bra hockey så vet vi att vi har en bra chans att vinna många matcher. Sen gäller det att vi går ut och gör det vi pratat och inte låter det stanna vid just snack.

Törnqvist har annars varit en av få som kan gå rakryggad under Linköpings säsongsinledning. 23-åringen från Motala har varit ett av LHC:s vassaste hot offensivt och toppar den interna poängligan tillsammans med sina fyra poäng.

– Det har väl känts helt okej under inledningen, men jag vet att jag kan bättre än vad jag visat upp hittills. Jag försöker jobba stenhårt varje dag för att bli bättre varje dag och på så sätt bidra till laget, men jag tycker absolut att jag kan höja upp mig några nivåer.

"INTE SÅ MYCKET ATT FUNDERA PÅ"

23-åringen fick lite av sitt genombrott på SHL-nivå den gångna säsongen då han stod för 32 poäng (9+23) på 51 SHL-matcher för nykomlingen Timrå. Säsongen slutade emellertid i besvikelse för Timrå och Törnqvist, då laget halkade ur SHL efter en kvalrysare mot Oskarshamn.



Motalasonen skrev ett nytt treårskontrakt med Timrå under säsongen, men i och med degraderingen revs kontraktet. Två veckor efter degraderingen stod det sedan klart att han skulle återvända till Linköping – klubben han lämnade för spel i Timrå ett år tidigare.

– Jag snackade lite med "Pajen" och Bert och när väl chansen dök upp att komma hem till Linköping igen så var det inte så mycket att fundera på. Klubben har en bra idé hur de vill bygga i framtiden och det är en resa jag vill vara med på.

Henrik Törnqvist.Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån



"DET HAR ABSOLUT BLIVIT MITT HEM"

Trots att Törnqvist är född och uppvuxen i Motala har Linköping nu alltså blivit hans rättmätiga hem. Inte så konstigt kanske, då han spenderade sex och ett halvt år i klubben innan han skrev på för Timrå förra våren.

– Det har absolut blivit mitt hem. Jag har varit här i många år nu och sen kommer jag ju inte så långt ifrån stan, så ja, Linköping känns absolut hemma för mig.

Törnqvist kom till Linköping som 15-åring från Motala och spelade sin väg upp genom ungdoms- och juniorlagen till en ordinarie a-lagsplats säsongen 2014/15. Efter tre säsonger i LHC:s a-lag skrev den då 20-årige Törnqvist på för Karlskrona, men återvände till Linköping igen redan under samma säsong.

Efter att ha avslutat säsongen 2017/18 i Linköping skrev han på för Timrå inför den gångna säsongen, där han alltså växte ut till en av lagets nyckelspelare. När det sedan stod klart i våras att Törnqvist skulle återvända till Linköping blev han således klar för sin tredje sejour i klubben.

Är detta lite av en ”tredje gången gillt”-situation för dig i Linköping?

– Ja, jag vet inte riktigt… Tredje gången gillt, ja kanske? Det är klart att jag vill prestera bättre än vad jag gjort under de tidigare gångerna jag varit i Linköping, absolut. Jag känner att jag har vuxit med åren, både som människa och hockeyspelare. Men det känns jättekul att vara tillbaka och spela i Linköping igen.

STOR REVANSCHLUSTA

Under sina totalt 163 SHL-matcher som Törnqvist gjorde under sina två tidigare sejourer i klubben stod han för totalt 30 poäng. Under fjolårets säsong med Timrå noterades han för 32 poäng på 51 matcher – så det är alldeles uppenbart att det är lite av en Henrik Törnqvist 2.0 som flyttat hem till Linköping igen.

– Den spelare som kommit tillbaka till Linköping är i mångt och mycket samma spelare som förut, men jag har byggt på mig en hel del självförtroende då jag visat både mig själv och andra att jag kan bidra offensivt på den här nivån. Men jag har kvar samma hårda jobb som jag alltid haft, för tappar jag bort det så tappar jag även bort min spelidentitet.

– Det är samma gamla Henrik som kommit tillbaka, men förhoppningsvis lite bättre, säger Törnqvist med ett leende.

Henrik Törnqvist ska ta chansen han fått hemma i Linköping.Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån



Det är alltså lite av en chans till revansch som uppstått för Törnqvist den här säsongen.

– Så är det absolut. Jag vill bevisa att jag klarar av att spela för den här klubben och kunna bidra även här. Det här är min chans till revansch, så är det.

Törnqvist har onekligen startat säsongen på rätt vis för att bevisa tvivlarna fel. 23-åringen finns som sagt med i toppen av den interna poängligan under säsongsupptakten och att vara just en offensivt ledande spelare är en roll som högerforwarden trivs med.

– Det är klart att jag vill vara en spelare som ska ha en stor roll offensivt. Jag får spela i powerplay och då ska man också bidra offensivt. Sen gäller det att bidra med hårt jobb varje byte, det går inte att förlita sig poängen. Jobbar man hårt kommer oftast det andra också.

"VI HAR ETT VÄLDIGT SPÄNNANDE LAG"

För Linköping handlar det nu om att lägga den senaste tidens förluster bakom sig och blicka framåt, menar Törnqvist.

– Vi har ett väldigt spännande lag. Det gäller bara att vi hittar något sätt att börja vinna lite matcher och bygga upp lite självförtroende. Jag tror att det finns väldigt mycket potential i det här laget, så kommer vi ihop här som grupp och börjar ta lite segrar tror jag att vi har en rolig säsong framför oss.

Vad hoppas du själv få ut av den här säsongen?

– Jag vill fortsätta utvecklas så klart och ta kliv framåt i min karriär. Jag är ung och har fortfarande väldigt mycket att lära. Men överlag så vill jag bidra till att laget ska bli så bra som möjligt, och det gör jag genom hårt arbete och att peta in några puckar här och där.