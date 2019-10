Dubbla svenskmål – Flyers vann i Prag

Svenskarna levererade i Prag. Av de sju målen som gjordes låg svenskar bakom fem av dem.

Flyers inledde målskyttet genom Travis Konecny som nyligen förlängde sitt kontrakt med klubben. Därefter klev Chicago-debuterande Alexander Nylander in och satte sitt första mål i Blackhawks.

Det dröjde bara sju minuter in i matchen innan Nylander hade skjutit sitt premiärmål i Chicago. Han drev själv in i anfallszon och sköt ett lurigt skott mellan benen på Flyers-backen Justin Braun som tog sig hela vägen förbi Carter Hart och in i nät.

21-åringen gjorde bara tre mål på 19 matcher i Buffalo. Nu har han gjort ett mål på lika många matcher i sin nya klubb.

ÖSTERRIKARE BLEV MATCHVINNARE

Det här var dock Philadelphias match. Oskar Lindblom gav östkustlaget ledningen igen när han slängde in en puck på mål som senare gick in bakom Corey Crawford efter ett självmål. Den tidigare Brynässtjärnan tilldelades därför målet.

Konecny satte senare sitt andra mål i matchen och Philadelphia ledde med 3-1. Till slut blev det 4-3 till Flyers efter att österrikaren Michael Raffl fått sätta det matchvinnande mål, assisterad av svenskbacken Robert Hägg.

Chicagos poängstarke back Erik Gustafsson noterades för två assist i matchen.

Skotten vanns av Philadelphia Flyers då det blev 38-31 i avslut till de orangeas fördel.

Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks 4-3 (1-1,2-1,1-1)

Philadelphia: Travis Konecny 2, Oskar Lindblom, Michael Raffl.

Chicago: Alexander Nylander, Alex DeBrincat, Patrick Kane.