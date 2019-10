"Känslan är att Jets får övertala honom att inte sluta"

Dustin Byfuglien går en väldigt osäker framtid till mötes. Han uppges snart fatta ett beslut huruvida det blir en fortsättning eller ej i NHL och det ser inte ljust ut för Winnipeg Jets.

– Just nu är känslan att Winnipeg får övertala honom att inte avsluta karriären, säger Sportsnets Elliotte Friedman.



Han har gjort 14 säsonger i NHL och det är fortfarande osäkert om det är där Dustin Byfuglien kommer att stanna. Stjärnbacken tog en paus från ishockeyn då han uppges fundera ifall han ska fortsätta spela ishockey i NHL, något som har lett till att Winnipeg Jets stängde av honom.

Byfuglien uppges närma sig ett beslut kring hur han kommer att göra. Enligt Sportsnets expert Elliotte Friedman ser det inte bra för Winnipeg.

– Det enda Jets kan göra just nu är helt enkelt att vänta på att Dustin fattar sitt beslut. Jag hatar att vara negativ men just nu är känslan att Winnipeg får övertala honom att inte avsluta karriären, säger han.

Om Jets tappar Byfuglien är det ett stort tapp för lagets backsida då man under sommaren har gjort sig av med Jacob Truoba och Tyler Myers. Något som nu gör att lagets backsida ser väldigt tunn ut.

A source has informed me that news from the Dustin Byfuglien camp is expected to drop soon.