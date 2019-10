Modotalangen lånas ut till konkurrenten

–

I stället för att spela derbyt mot Timrå fick Lukas Wernblom träna tillsammans med klubbens juniorlag under onsdagen.

Den bristande speltiden i Örnsköldsviksklubben har gjort att den ungdoms- och juniorlandslagsmeriterade forwarden forwarden har gjort att Wernblom sökt en lösning att bli utlånad för att få mer istid.

"FINA TEKNISKA EGENSKAPER"

Nu har Modo och Wernblom hittat en lösning. Under fredagsförmiddagen meddelade den allsvenska konkurrenten Västervik att man lånar in 19-åringen under resterande delen av säsongen.

– Lukas gör att vi ökar konkurrensen i laget. Han är en spelartyp som driver laget på isen och är oöm att möta. Men också en spelare som har fina tekniska egenskaper och spelförståelse, säger Västerviks sporchef Emil Georgsson till klubbens hemsida.



Wernblom ansluter till Västervik redan under fredagen och kommer att finnas med i truppen till lagets bortamatch mot BIK Karlskoga under fredagskvällen.