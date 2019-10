Nylander inför NHL-premiären i Prag: "Kan inte bli bättre"

PRAG (Hockeysverige.se)

NHL-säsongen drog igång redan i onsdags. Två lag har däremot inte fått spela sina första matcher ännu. Flyers och Blackhawks har nämligen laddat upp i Prag där de i kväll gör upp om säsongens två första poäng. För Chicagos Alexander Nylander innebär matchen den första i nya klubben.

Nylander trejdades till Chicago från Buffalo Sabres i somras i utbyte mot Henri Jokiharju. Under försäsongen har svensken imponerat och dessutom fått spela i samma kedja som lagets stora namn; Patrick Kane och Jonathan Toews. Det mesta tyder på att han får göra det även i premiären.

– Jag förväntar mig en bra och hård hockeymatch. Ska försöka spela så enkelt som möjligt ikväll och jobba hårt varje byte. Gör man det händer bra grejer, säger Nylander.

Att få representera Chicago betyder lite extra för 21-åringen. Pappa Michael spelade nämligen drygt tre säsonger för klubben runt milleniumskiftet.

– Det här kommer bli riktigt kul. Jag har kollat på Chicago mycket när jag var yngre. Farsan spelade här, så det här kan inte bli bättre.

"KOMMER KOMMA UT HÅRT"

För motståndet står Flyers, som under sommaren förstärkt med Kevin Hayes och nye coachen Alain Vigneault. För Oskar Lindblom är årets säsong den tredje i Flyers-tröjan. Den förre brynäsforwarden kommer med all sannolikhet spela i lagets andrakejda med Sean Couturier och Travis Konecny i kväll.

– Vi måste börja enkelt bara. Det kommer vara nerver inblandade och nervöst hos de flesta. Vi ska spela enkelt från början och sedan växa in i det. De kommer komma ut hårt, precis som vi, men börjar man gå för mycket i början går man bort sig. Det är bara att ta det lugnt där ute, säger Lindblom.

Oskar Lindblom redo för ny säsong i Flyers. Foto: Bildbyrån



Lindblom avslutade förra säsongen med att göra 22 av sina totalt 33 poäng efter nyår. Den formkurvan är något han vill bygga vidare på direkt från första nedsläpp.

– Det känns bra. Den senaste träningsmatchen kände jag att jag var tillbaka där jag brukar vara. Jag hade en tid där det var mycket upp och ner och där jag kände att jag inte hade så mycket lägen. Men sist, även om vi inte spelade så bra som lag, tyckte jag att jag kom upp i standard igen.

Vad krävs för att slå Chicago?

– Många skickliga spelare. Deras första- och andralina är farliga. De har också ett yngre lag, spelare som man inte sett tidigare. Men det är bara att gå ut och ösa, säger Lindblom.

Pucken släpps 20:00 i O2 Arena i Prag.