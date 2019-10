Skrev monsterkontrakt i somras – nu ska han leverera: "Jag är på en ny nivå"

I somras skrev han ett sjuårskontrakt med Philadelphia Flyers värt 490 miljoner kronor. Nu ska Kevin Hayes göra skäl för den lönen. I kväll debuterar han för sin nya klubb mot Chicago Blackhawks i Prag. Sixten Funqvist träffade amerikanen inför sin premiären.

– Jag tar på mig mer ansvar, säger Hayes till hockeysverige.se:s Sixten Funqvist.

PRAG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Philadelphia Flyers har precis avslutat sin träning. Bakom oss hör vi fansen sjunga Jakub Voraceks namn. De mycket rymliga omklädningsrummen i arenan är öppna och till bredden fylld med mediarepresentanter. I mitten på en bänk står Claude Giroux omringad av kameror och reportrar. Bredvid, på ena hörnet, kastar Kevin Hayes av sig armbågsskydden och sätter sig ner.

En Flyerskeps på huvudet och ett andetag.

En nick.

Nu.

Under fem år var Kevin Hayes New York Rangers-fansen gunstling. Under större delen av dessa fem år svarade han under tränaren Alain Vigneault. Vigneault fick lämna tränarposten i Rangers efter säsongen 2017/18. I februari 2019 lämnade även Hayes, som då blev trejdad till Winnipeg Jets. Där spelade han säsongen ut innan han som free agent kritade på för Flyers – och återförenades med Vigneault, som med start den här säsongen ska styra Flyers mot nya, efterlängtade framgångar.

Hayes har tidigare vidhållit att Vigneault gjorde honom till den spelare han är idag, en forward som tar ansvar över hela isen. Vad kan vi då förvänta oss av deras återupptagna samarbete i Flyers?

– Mycket av detsamma, så klart. Nu är jag på en ny nivå. Vi har varit ifrån varandra i ett helt år och jag har vuxit som person både på och utanför isen. Jag tar på mig mer ansvar. Han kommer att fråga mig om samma saker som i Rangers men nu med kravet att jag ska göra allt bättre.

Hur mycket pratade du med Vigneault innan du skrev på för Flyers?

– Vi pratade några gånger. Han ringde mig och berättade hur laget skulle se ut och var jag skulle spela. Det kändes spännande och i slutändan var det det som gjorde att jag ville komma hit.

"ALLA GILLAR EN VINNARE"

Trejden till Winnipeg Jets i fjol och den uppbrutna säsongen till trots förra året stod 27-åringen för sin poängmässigt bästa säsong i karriären med 19 mål och 36 assist på 71 matcher. Det var första gången han passerade 50-poängsgränsen efter att för det mesta hovrat omkring 45 poäng på en säsong.

– Jag sätter inga mål när det gäller mina egna poäng. Det enda som betyder något är lagets två poäng. Alla gillar en vinnare och jag vill bidra med allt jag kan för att vi ska vinna. Jag kan bidra offensivt och spela defensivt också. För mig handlar det om att göra en jämn och bra insats varje kväll för laget och i slutändan för fansen.

På tal om fansen. Som en före detta ”Ranger”, hur har det varit att komma till Philadelphia?



Han skrattar. Det är som att han har väntat på frågan.

– Det har varit fint! Det var aldrig roligt att komma till Philadelphia och spela matcher. De har några härdade fans och det var ett tag sedan laget vann. Det hoppas vi kunna ändra på.

Flyers har visserligen spelat slutspel tre av de senaste sex säsongerna men samtliga har slutat med uttåg i den första rundan. Våren 2012 var senaste gången man passerade första rundan, då gick laget till konferens-final. Senast de tvåfaldiga mästarna (1974 och 1975) spelade i en final var 2010.

Vägen tillbaka är lång men Hayes är positiv:

– Vi kommer att ha en fantastisk säsong. Vi har en ny coach och ett nytt system och han har fått alla att dra åt samma håll. Alla köper in på det, jag tror att det kommer att bli jättebra.

Det jagas framgångar. Det är press. Hur tacklar du det? Hur kopplar du bort hockeyn?

– Här i Europa har jag utforskat mycket. Det har varit fantastiskt. Sedan är det business när vi är vid rinken.

Hemma då, hur är det då?

– Jag älskar att kolla på andra sporter. Jag har familjen nära och många collegekompisar i området. När jag inte är vid rinken försöker jag att inte tänka på hockey men när jag är där är det fullt fokus på det.

Kevin Hayes.Foto: USA Today Sports



SOCIALA MEDIER ”FARLIGT”

Vårt samtal skiftar fokus. Tidigare under året gästade Kevin Hayes podden Spittin Chiclets, och jag är nyfiken på hur han ser på medverkan i sådana satsningar. Han förklarar att just den podden är väldigt speciell:

– Jag har känt ”Whit” (Ryan Whitney) sedan jag var fem och vi golfar tillsammans. Det var en rolig konversation, det är skoj att se hur det har vuxit. De är goda vänner allihop, så det är speciellt.

Tiden börjar rinna ifrån oss lite men jag hinner med en sista fråga.

Poddar är ett medium. Hur ser du på sociala medier generellt? Är sådana kanaler viktiga för dig?

Han blir tyst en kort stund. Men han har ett svar laddat och klart.

– För mig är det inte viktigt med sociala medier, men jag förstår att det är viktigt för fansen. Jag använder sociala medier för att visa fansen vad jag gör och vad som händer i mitt liv men sociala medier är inte bra i dagens värld. Folk utnyttjar det och det är oerhört mycket mobbning på nätet. Det är för jävligt, säger han och fortsätter:

– Jag tycker sociala medier, speciellt inom sportens värld, ska fungera för att få folk med olika bakgrund att komma samman genom gemensamma intressen. Men sociala medier har gått överstyr på sistone. För mig är det roligt, jag visar fansen vad jag gör – jag har visat en del från resan nu till exempel. Det är positivt och negativt. Jag har sett både och. Tyvärr.

Vårt samtal är slut. Han gör sig i ordning för en dusch och en sista utforskning av Prags gator och torg.

– Från middag ikväll och framåt är det business igen. I morgon är det match. Då spelar det ingen roll var vi är.

För även om det är i Prag så är det NHL-hockey som ska spelas. Två poäng står på spel.

Och för Kevin Hayes är det allt som betyder något.