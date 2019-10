AIK-legendaren hyllas – får tröjan i taket

Mellan 1967 och 1974 spelade Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson för AIK. Totalt spelade centern 160 matcher för AIK under sina år i Solnaklubben, på vilka han noterades för 138 poäng, innan han flyttade över till Kanada och Winnipeg för WHA-spel inför säsongen 1974/75.

Under sin karriär spelade "Lill-Pröjsarn" två VM och två Canada Cup för Tre Kronor, där han tog ett VM-silver och ett VM-brons. Han hann även med 170 NHL-matcher med New York Rangers innan han avslutade karriären 1983 efter att ha dragits med skadeproblem under sina sista år i karriären.

"OERHÖRT STOLT"

Nu väljer AIK att hylla Nilsson. Under gårdagens hemmamatch mot Timrå (seger 4–3) meddelade klubben att "Lill-Pröjsarn" kommer att få sin tröja i taket. Ceremonin kommer att ske i hemmamatchen mot Södertälje den 17 januari.

– Jag känner mig oerhört stolt över att få hänga i taket med framför allt, Honken, Bert-Ola och Råttan som alla har haft betytt mycket för mig, säger Nilsson till AIK:s hemsida.

Sedan tidigare har AIK även Leif "Honken" Holmqvist, Bert-Ola Nordlander, Peter Gradin, Leif Holmgren samt Rolf "Råttan" Edberg i taket.

2016 valdes Nilsson in i Winnipeg Jets Hall of Fame.