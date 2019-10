NHL är lite av milstolparnas liga. Nordamerikanerna ÄLSKAR att uppmärksamma när någon tjomme nått 2 500 spelade minuter i defensiv zon eller när någon annan August lyckats med konststycket att ha hundra skottförsök från egen zon. I sann svensk, tråkig anda tänker jag inte ge mig in i dessa fullkomligt orimliga milstolpar. Istället tänkte jag lyfta några "riktiga" milstolpar som ett gäng svenskar faktiskt kan nå redan innan månadsskiftet.

Redan i premiärmatchen nådde Henrik Lundqvist sin 450:e NHL-seger och gick således upp på sjätteplatsen bland de vinstrikaste målvakterna i NHL-historien.

Samtidigt stod Lundqvist sin 14:e raka premiär för New York Rangers, vilket gjorde att han blev den målvakt i NHL som stått näst flest premiärer i rad efter legendariske Martin Brodeur, som när det begav sig vaktade kassen i 18:e NHL-premiärer i rad för djävlarna från New Jersey.



Detta är ett ganska tydligt exempel på hur vakna NHL är på att uppmärksamma sådana typer av milstolpar. Ibland kan jag tycka att dessa så kallade ”milstolpar” går det till viss överdrift (nej, det är inte värt att uppmärksamma att Frederik Andersen blev Danmarks tionde bästa poängplockare i NHL-historien när han noterades för en assist förra säsongen) men man måste ändå ge dem att de lyckas hålla koll på det mesta (till skillnad från en annan som 26 år gammal ibland glömmer bort att äta lunch).

Istället för dessa låtsas-milstolpar tänkte jag istället lyfta ett par ”riktiga” milstolpar som ett gäng NHL-svenskar faktiskt kan nå innan oktober blivit november och hela Umeå är täckt av snö:

Lehner når 100 segrar i NHL

Robin Lehner har spelat 265 matcher i NHL under sina tio år i den nordamerikanska proffshockeyn men har faktiskt ännu inte nått upp till hundra segrar i NHL. Mycket av det bottnar väl i att han spelat i rätt kassa lag (no offence, Ottawa och Buffalo). I dag står 28-åringen på 97 segrar i världens bästa liga och det är således bara en tidsfråga innan han når 100 segrar. När det blir återstår att se, då det är rätt tuff konkurrens om speltiden i Blackhawks-kassen, men att han plockar tre segrar i oktober är så klart inte direkt orealistiskt.

Robin Lehner kommer att nå 100 segrar den närmaste tiden.Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports



”Bäckis” firar 900 matcher

Om man verkligen ska räkna 900 matcher som en ”riktig” milstolpe tvistar de lärda om (eller? Förmodligen inte), men jag väljer att ta med den här på listan. Redan nästa vecka kan Nicklas Bäckström fira 900 NHL-matcher då han i dagsläget bara har tre matcher kvar till att nå milstolpen. Den riktiga milstolpen lär han dock nå nästa säsong, då han under pompa och ståt förmodligen når 1 000 spelade matcher i NHL.

Svensktrion spelar sina 500:e matcher

Mika Zibanejad och Jakob Silfverberg har spelat 492 respektive 493 matcher i NHL under sina karriärer. Det betyder således att de med allra största sannolikhet når 500 matcher innan den här månaden är över. För Adam Larsson kommer det förmodligen dröja lite längre, då han går långtidsskadad just nu. Å andra sidan behöver han bara en sekunds istid för att noteras för sin 500:e match i NHL, då han just nu står på 499 matcher.

Edler och Hedman firar tresiffrigt?

Okej, denna kanske är lite mer tveksam att den ska hinnas med innan månadsskiftet, men helt omöjlig är den inte. Alexander Edler har gjort 95 mål under sin NHL-karriär och behöver således bara göra fem mål till innan han når 100 påsar i ligan. Victor Hedman ligger ett mål efter men lär förmodligen nå denna milstolpe innan Vancouverveteranen. Den som lever får se, men allra största sannolikhet fixar både Edler och Hedman 100 mål innan den här säsongen är över. Jag säger att de nått tresiffrigt i november.

Victor Hedman och Alexander Edler.Foto: Bildbyrån



Strålmannen gör sitt 200:e assist

Anton Strålman behöver bara göra fem assist för att nå 200 passningspoäng i NHL. ”Strålmannen” har snittat 15 assist de senaste tre säsongerna, dock i ett aning bättre lag än det Florida-lag han nu spelar för. Detta är så klart en milstolpe han kommer att ro i hamn denna säsong, men frågan är bara när? Jag säger att Tibrosonen firar 200 innan oktober blir november.

***

Det finns en del andra milstolpar som kommer att slås den här säsongen. Elias Lindholm kommer att nå upp till 100 mål (91 i dagsläget), en milstolpe som även Carl Hagelin har chansen att spräcka den här säsongen (93). Tidigare Färjestadsbackarna Oscar Klefbom och Jonas Brodin har sju respektive tio assist upp till 100 assist, en milstolpe de således kommer att nå denna säsong.

Om vi kikar på de lite mer otraditionella milstolparna noterar vi att Carl Söderberg bara behöver skjuta 71 skott på mål för att nå 1 000 skott, samtidigt som William Karlsson bara behöver vinna ytterligare 65 tekningar för att nå 2 000 vunna tekningar i NHL-karriären. När han når den milstolpen finns chansen att han slagit sig in på topp 150-listan över de vinstrikaste tekarna sedan 2005/06. Dock är det en bit upp till Patrice Bergeron som vunnit över 11 000 tekningar sedan 2005.

***

Annars, då?

Jo, tack. Det känns riktigt jäkla kul att NHL-säsongen dragit igång igen. Vem har inte längtat till att förstöra dygnsrytmen helt och hållet för att sitta uppe och glo NHL nätterna i ända? Nu har vi sex månader av hockeygodis framför oss med kanske en aning mindre sömn på kontot än tidigare, men som ni alla NHL-älskare vet är det alltid värt det!

