Osannolika krossen – en av de största vinsterna i SHL:s historia

Efter tolv spelade minuter i Karlstad ledde Färjestad med 6-0 efter att sex olika spelare nätat för hemmalaget. Därefter fortsatte det att rinna iväg.

Det första målet kom efter fyra minuter spel då Linus Johansson gav Karlstadsklubben ledningen. Fyra minuter senare smällde det igen.

På mindre än en minut, 58 sekunder för att vara exakt, gjorde Färjestad tre mål och gick från 1-0 till hela 4-0.

Bara ett par minuter senare var de i farten igen och satte både 5-0 och 6-0 med 25 sekunders mellanrum.

I powerplay satte Michael Lindqvist 7-0 för hemmalaget.

– Jag får ont i magen. Jag lider med Oskarshamn. Att släppa in sju mål är så förnedrande och tråkigt. Alla vill sjunka under isen, säger experten Petter Rönnberg i C More om krossen.



"VET INTE VAD JAG SKA SÄGA"

Redan efter att Färjestad satte 3-0 tog Oskarshamn timeout och målvakten Fredrik Pettersson Wentzel byttes ut och in kom istället Tex Williamsson. Det gick dock minst lika illa för succémålvakten som fick släppa fyra puckar förbi sig innan perioden var slut.

Färjestads sju första mål kom alla från olika spelare, alla forwards. Linus Johansson, Victor Ejdsell, Jarno Kärki, Jesper Olofsson, Per Åslund, Ville Leskinen och Michel Lindqvist hamnade alla i målprotokollet i den första perioden.

Skottstatistiken efter den första perioden var 12-3 och Färjestad hade alltså gjort mål på fler skott (7) än vad IKO-målvakterna har räddat (5).

Oskarshamns lagkapten Johan Alm försökte sätta ord på vad som hände i den första perioden.

– Jag vet inte vad man ska säga. Det är inte bra i alla fall. Efter 1-0-målet går all luft ur oss. Tunga ben och folk flyr, lite flyktbeteende. Vi lämnar vår målvakt själv på sex av sju mål tycker jag, säger Alm i C More och fortsätter:

– Framför allt måste vi ha stolthet mot varandra. Det spelar ingen roll vad det står på tavlan. Vi måste visa stolthet mot varandra och klubbmärket. Nu måste energin upp.

KROSS AV FÄRJESTAD! Sätter hela sju (!) mål på en period 😳 #twittpuck #shl pic.twitter.com/2XIt98ifGt — C More Sport (@cmoresport) October 5, 2019

I den andra perioden fortsatte krossen. Gustav Rydahl satte 8-0 och blev därmed Färjestads åttonde (!) målskytt för aftonen. Innan perioden var slut hann även två FBK-forwards bli tvåmålsskyttar. Både Jesper Olofsson och Michael Lindqvist fick näta för andra gången i match och siffrorna var då uppe i galna 10-0.

I den tredje perioden satte de två nya mål och vann till slut med 12-0. Det är den största segermarginalen i Elitserien/SHL (inklusive slutspel) sedan 1987 när Djurgården vann med 13-0 mot Färjestad. Kvällens seger är även den fjärde största sedan ligastarten 1975/76. Den största vinstmarginalen kom i Elitseriens andra år när Leksand vann mot Skellefteå med 14-0.

Färjestad – Oskarshamn 12–0 (7-0,3-0,2-0)

Färjestad: Jesper Olofsson 2, Michael Lindqvist 2, Gustav Rydahl 2, Linus Johansson, Victor Ejdsell, Jarno Kärki, Per Åslund, Ville Leskinen, Daniel Viksten.

Oskarshamn: –