Rögle vann seriefinalen – rycker i toppen av tabellen

Luleå – Djurgården 1–3 (0-0,1-3,0-0)

Luleå: Juhani Tyrväinen.

Djurgården: Niclas Bergfors, Alexander Holtz, Olle Alsing.

Djurgården har lyckats vinna i Luleå igen. Efter att ha förlorat de fyra senaste matcherna upp i Norrbotten kunde stockholmarna nu kora sig vinnare upp i Coop Norrbotten Arena igen.

Det kan man tacka nye målvakten Niklas Svedberg för.

Han räddade 39 av alla 40 skott som hemmalaget skickade mot honom och stod för sin klart bästa insats sedan återkomsten till Djurgården.

Framåt noterades Alexander Holtz för sitt tredje SHL-mål i karriären då han satte det matchavgörande målet i den andra perioden när han påpassligt stod framför mål och petade in pucken i nät.

I övrigt var Djurgårdens nye skyttekung Niclas Bergfors återigen i farten. Förra säsongen stod han för sex mål på 52 matcher, nu har 32-åringen skjutit fem mål på de inledande åtta matcherna.

Örebro – Skellefteå 5–1 (2-0,2-1,1-0)

Örebro: Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson, Rasmus Rissanen, Sakari Salminen, Marcus Weinstock,

Skellefteå: Oscar Möller.

För bara ett par dagar sedan hade Örebro förlorat fyra raka matcher. Nu har laget lyckats vinna med 6-1 i torsdags och 5-1 i kväll.

Mot Skellefteå var det egentligen aldrig något snack om saken. Örebro gick upp i en 2-0-ledning i den första perioden efter att kaptenen Christopher Mastomäki gjort ett mål och passat fram till det andra.

I den andra perioden fortsatte Örebro sin forcering och utökade till 4-1 efter att den finländska duon Rasmus Rissanen och Sakari Salminen kombinerat för två nya mål. Först passade Salminen fram till Rissanen för 3-0 och senare assisterade Rissanen till Salminens 4-1-mål.

Skotten slutade dock helt jämnt 29-29 och den stora skillnaden i matchen, förutom effektiviteten, var målvaktsspelet. Dominik Furch klev fram och storspelade vilket gjorde att Örebro kunde ta sin andra raka storseger på hemmais.

Närkelaget klättrar nu uppåt i tabellen och skapar utrymme ner till Leksand som ligger under slutspelsstrecket.

Frölunda – Rögle 1–2 (0-0,1-1,0-1)

Frölunda: Rhett Rakhshani.

Rögle: Dennis Everberg 2.

Rögle bara fortsätter vinna. I kväll kom lagets femte raka seger och de bröt samtidigt Frölundas segersvit.

I kväll var det stjärnvärvningen Dennis Everberg som ledde vägen på alla sätt möjliga. Han styrde in båda Rögles mål och går nu upp i skytteligaledning efter att ha gjort hela sex mål på de åtta första matcherna.

Christoffer Rifalk i Rögle-kassen har fått en bra start på sin SHL-karriär. Den tidigare Oskarshamnskeepern har fått vinna i alla sina tre fösta matcher i Rögle I kväll stoppade han 22 av de 23 skott som Frölunda skickade mot honom. Totalt har han 93,75 i räddningsprocent och har släppt in 1,62 mål per match under de tre matcherna där han har fått vakta kassen.

Frölunda hade fem raka segrar inför kvällens match men Rögle blev numret för stort för göteborgarna som fick se sig besegrade för första gången sedan den andra omgången.

Skåneklubben har nu vunnit i alla sina fem senaste matcher och drygar ut sin serieledning då man nu har fyra poäng ner till Frölunda, Djurgården och HV71 som alla ligger på 15 poäng.