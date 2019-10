Succébacken gör NHL-debut: "En dröm som blir verklighet"

Joel Persson gjorde succé under sina två säsonger i Växjö Lakers vilket ledde till både SM-guld och landslagsspel. Nu kommer den 25-årige svensken att få debutera i världens bästa hockeyliga, NHL.

Kristianstadssonen har varit skadad i lite mer än en veckas tid och missade Edmontons premiärmatch mot Vancouver Canucks. Nu är Persson frisk och kommer att finnas med i laguppställning inför nattens möte med Los Angeles Kings.

– Det ska bli jätteroligt. Som barn drömmer man om att få chansen att spela i NHL och nu ser det ut att bli verklighet, säger svenskbacken i ett klipp på Oilers Twitter-sida och fortsätter:

– Jag vet inte hur många personer som frågade i går ifall jag skulle spela eller om jag var frisk men det var väldigt många. Jag vet att det är flera hemma i Sverige som ska gå upp mitt i natten för att se matchen.

För drygt två år sedan spelade Joel Persson i Hockeyettan med hemmaklubben Kristianstad. Efter att ha varit en av SHL:s bästa backar under sina två år i Växjö fortsätter framgångssagan nu till NHL.

Oilers svenske backklippa Adam Larsson blev skadad i premiärmatchen och kommer att saknas under en tid framöver. Detta öppnar för att Persson kommer att få en större roll i Edmonton och på lagets matchvärmning parades han ihop med landsmannen Oscar Klefbom, han ser därför ut att gå in och ta Larssons plats rakt av. Den 25-årige högerskytten är skicklig i offensiven och förväntas även få speltid i powerplay.

– Jag snackade lite med Joakim Nygård som jag känner lite från tiden i SHL för att se hur han upplevde sin första match här. Han sade att jag bara kommer att njuta av att vara ute på isen. Det kommer säkert att vara lite nervöst första bytet men jag är fokuserad på att spela mitt spel och göra mitt bästa för att det ska gå bra för laget, berättar Persson.

Samtidigt som Edmonton Oilers meddelar att Persson går in i laget annonseras det även att William Lagesson återigen kommer att skickas ner till farmarligan. Ex-djurgårdaren flyttades ner inför premiärmatchen men skickades upp när Adam Larsson skadades. Nu står det dock klart att han återigen får finna sig i att bli nedskickad till AHL.

