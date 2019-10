Svensken långtidsskadad – då kallas landsmannen upp till NHL

I torsdags meddelade Edmonton Oilers att lagets svenske back Adam Larsson blir borta en längre period efter att ha täckt ett skott i premiärsegern över Vancouver.

Larsson sattes upp på skadelistan och förväntas finnas där i minst en månad. I samband med skadan valde Oilers att kalla upp backtalangen Evan Bouchard från klubbens farmarlag Bakersfield. Utan att ha spelat någon match för Oilers skickar nu NHL-klubben ner 19-åringen till farmarligan igen och väljer istället att lyfta upp svenske William Lagesson och backkollegan Ethan Bear till Oilers.

The #Oilers have recalled defencemen Ethan Bear & William Lagesson from the @Condors. pic.twitter.com/GMAp9fqZeH