Mardrömsdebuten – släppte in sju mål i första NHL-matchen

Columbus Blue Jackets har klivit in i säsongen 2019/20 som ett av ligans stora frågetecken. Detta efter att ha förlorat Sergej Bobrovskij, Artemij Panarin och Matt Duchene på free agent-marknaden under sommaren.

Det är kanske framför allt mellan stolparna som de största frågetecknen finns. Laget går in i säsongen med den orutinerade duon Joonas Korpisalo och Elvis Merzlikins mellan stolparna. Den förstnämnde släppte in fyra mål i fredagens premiär mot Toronto Maple Leafs och den andra hade det ännu tuffare i nattens möte med Pittsburgh Penguins.

Merzlikins släppte nämligen in sju mål på 40 skott i 2–7-förlusten.

Trots att Penguins sprang i väg med matchen genom att skjuta fem mål i andra perioden valde Blue Jackets coach John Tortorella att behålla den 25-årige letten mellan stolparna.

– Jag tyckte han var med, men det är en oförsonlig liga. Det här är en bra läxa för honom. Vi visste att det skulle bli läxor för oss som lag också och det viktigaste nu är hur vi hanterar det, sade Tortorella på sin presskonferens efter matchen.

Patric Hörnqvist blev tvåmålsskytt för Penguins och Marcus Pettersson passade på att skjuta sitt första mål för säsongen. Detta när Pittsburgh studsade tillbaka fint efter den bleka figur de gjorde i premiären mot Buffalo Sabres tidigare i veckan.

Men det var inte bara glädje efter storsegern i natt. Både Jevgenij Malkin och Nick Bjugstad utgick skadade under matchens gång. Malkin tacklades in i sargen av landsmannen Vladislav Gavrikov i andra perioden och återvände inte till spel efter det.

Malkin injury. He went straight to the room after that. pic.twitter.com/VYmjBbqcCJ