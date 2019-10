Svenske talangen uppkallad – efter en AHL-match

Under försäsongen matchades Isac Lundeström i en helsvensk kedja med Jakob Silfverberg och Rickard Rakell. Men alldeles innan premiären mot Arizona Coyotes tidigare i veckan kom beskedet att 19-åringen skulle inleda säsongen i AHL med farmarlaget San Diego Gulls.

Nu blev det bara ett framträdande med Gulls innan Lundeström på lördagen kallades tillbaka till Anaheim igen.

I 3–1-segern mot San José Sharks i natt spelade den tidigare Luleåforwarden drygt elva minuter. Han ersatte skadade Sam Steel i laguppställningen.

Isac Lundeström, draftad av Ducks i första rundan 2018, spelade 15 matcher med Ducks i fjol och ytterligare tolv med San Diego innan han återvände till SHL efter JVM i Kanada.

ROSTER MOVE: The @AnaheimDucks recalled center Isac Lundestrom from our squad.



