TV: Här gör Joakim Nygård första NHL-målet

Tack vare ett starkt träningsläger slog Joakim Nygård sig in i Edmonton Oilers laguppställning. Nu har han börjat visa att han förtjänar att stanna i NHL.

Tidigt på söndagsmorgonen gjorde Nygård sitt första NHL-mål i Oilers 6–5-seger mot Los Angeles Kings hemma i Rogers Place.

Kvitteringen till 4–4 kom drygt fem minuter in i den tredje perioden i spel fyra mot fyra efter en vunnen tekning i anfallszonen. Schweizaren Gaëtan Haas stötte in pucken framför Kings kasse och Nygård höll sig framme och tryckte in sitt minnesvärda första mål bakom Jonathan Quick i hemmakassen.

– Innan tekningen sa "Haaser" "låt oss ha lite europeisk showtime", skrattade Nygård när han mötte media efter 6–5-segern.

– Det stärker självförtroendet att göra mål och tar bort lite av pressen på mig.

PERSSON OCH BJÖRNFOT DEBUTERADE

Oilers hamnade i underläge 3–4 och 4–5 i en galen tredjeperiod, men lyckades vända och vinna med 6–5. Nyförvärvet från Calgary Flames, James Neal, blev tvåmålsskytt och satte det matchvinnande målet i powerplay med 6.32 kvar att spela.



Oscar Klefbom hade assist på det sista målet och lämnade isen med tre passningspoäng. Connor McDavid var också på poänghumör och hade 1+3 efter att ha blivit matchvinnare i premiären mot Vancouver Canucks.

Joel Persson NHL-debuterade för Edmonton efter att ha missat premiären på grund av skada. Han spelade knappt 15 minuter för Oilers. I Los Angeles gjorde Tobias Björnfot, 18, sin första NHL-match. Han spelade 15 minuter för Kings.

Edmonton saknar Adam Larsson. Han kommer att bli borta sex till åtta veckor efter att ha fått en fraktur på underbenet i premiären mot Vancouver.

Edmonton – Los Angeles 6–5 (2–3, 1–0, 3–2)

Edmonton: James Neal 2 (2) (Oscar Klefbom 2), Connor McDavid (2) (Klefbom), Zack Kassian (2), Joakim Nygård (1), Darnell Nurse (1).

Los Angeles: Dustin Brown (1), Trevor Lewis (1), Anze Kopitar (1), Michael Amadio (1), Drew Doughty (1).