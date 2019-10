Efter succéstarten – Zibanejad prisas av NHL

NHL började i rasande fart och ingen var bättre än Mika Zibanejad.

Den svenske stjärncentern fick en flygande start på den nya säsongen. I premiärmatchen noterades han för 1+3 och i matchen därpå 3+1. Fyra poäng två matcher i rad samt ett hattrick gör att Zibanejad leder NHL:s poängliga och ligger trea i skytteligan.

Mika Zibanejad var bäst helt enkelt, och nu är det officiellt.

Under måndagen meddelade ligan vilka spelare som utsågs till veckans tre stjärnor. Då var det just den svenske 26-åringen som fick pris som den bästa spelaren under NHL:s premiärvecka.

Bakom Zibanejad var det Detroits Anthony Mantha och Toronto-stjärnan Auston Matthews som utsågs som den näst bästa och tredje bästa spelaren under veckan.

Mika Zibanejad start är en av de bästa i NHL på flera år. Senast en spelare gjorde åtta poäng på de två första matcherna var säsongen 1995/96 då Jaromír Jágr lyckades med bedriften. Svensken är bara den andra Rangers-spelaren som har lyckats med prestationen.