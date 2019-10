En rolig tid för oss hockeyälskare

Hockeyallsvenskan och SHL är i full gång och nu är även världens största hockeyliga, NHL, igång! Även om ishockey inte är en av de allra största sporterna utomlands är den enormt omtyckt i Sverige. Ishockey finns i vår ryggrad och många av oss har vuxit upp med storheter som Håkan Loob, Markus Näslund, Niklas Lidström, Peter Forsberg eller Mats Sundin och kommer för alltid älska sporten som sådan.

Det är heller inte svårt att se varför spelbolagen ofta riktar in sig på just ishockey. Bland de som är intresserade är engagemanget väldigt stort och det finns en enorm marknad att välja på när det gäller ishockey. Allt från raka spel, handicap, rena poängspel, period spel eller först till.

Att tänka på när man bettar på Ishockey

Som i alla bettingformer är självklart den statistiska biten viktig och som kan skapa fördelar mot spelbolagen. Använder man sig av det aktivt i sin betting optimerar man sin chans att gå vinnande i längden. Annat att tänka på är vikten av hemmafördel när det kommer till ishockey är viktig. Hemmaplanen med det tryck det kan bli inne i en hockeyarena är enorm och även det momentum man kan få när publiken är med en. En annan viktig faktor när det kommer till ishockey är det täta matchandet samt bortaresor. I Sverige har vi lag från Malmö i södra Sverige hela vägen upp till Luleå i norra Sverige och att spela många matcher på resande fot kan slita på truppen. Ishockeytrupperna är stora och man är inte lika beroende av enskilda spelare som i vissa andra sporter med ett undantag - målvakten. Målvakterna i ishockey är enormt viktiga i ishockey och har man en keeper med hög skicklighet samt form så är man svårstoppad.

Något annat man kan göra är också att följa hockeyexperter och ta del av deras tips. På bettingstugan.se finns inte mindre än tre tipsters som rekar ishockey och som har en fin hockeyexpertis och resultat. Även hockeybakgrund med till exempel Stefan Ridderwall som draftades av NY Islanders och som spelat i flera SHL-klubbar däribland Djurgården. Även Mattias Åkesson som fortfarande är aktiv i Troja-Ljungby.

Bästa spelbolag när man ska spela på Ishockey

Bland spelbolagen som ligger i framkant när det gäller ishockey är det förstås de stora även bra här. Bet365 har kanske inte ishockey som sin specialitet men storheten hos Bet365 lyser även igenom i deras hockeyutbud och odds. En sida som faktiskt specialiserat sig på ishockey är Betsson som har en riktigt bra ishockeyutbud och odds för oss att ta del av. De är även sponsor till SHL vilket känns bra att kunna stödja även i sitt spelande.

Nya spelbolag

Vi ser även nya spelbolag som försöker slå sig in på marknaden och stjäla kunder hos de som vill betta på ishockey. Några av de bolagen är kända och andra är lite mer nya på marknaden. En uppstickare bland bolagen som väljer att satsa på just ishockey är Hajper. De har ett stort utbud och de använder ofta olika oddsbooster på just ishockey. Även spelbolaget speedybet har tagit marknadsandelar min snabba sida för ishockey med bra odds.

Starta nytt konto

När det gäller att starta nya konton hos spelbolag rekommenderar vi att studera insättningsbonusarna noga. Det går att göra via bettingstugans bonusguide. Det kan vara snårigt med alla finstilta villkor i bonusarna men våra spelexperter guidar er igenom djungeln av bolag som finns.