Förre JVM-målvakten skickas ner till farmarligans farmarliga

Felix Sandström gör nu sin första säsong i Philadelphia Flyers organisation efter fyra säsonger som SHL-målvakt i Brynäs och HV71.



Nu står det klart att 22-åringen från Gävle tvingas inleda i ECHL, ligan som ligger under AHL.

Sandström draftades av Philadelphia Flyers i den tredje rundan 2015 och var utlånad till HV71 förra säsongen där han vaktade kassen i 19 matcher. Efter att HV åkte ut ur slutspelet åkte han över till Nordamerika och gjorde debut i AHL med Leigh Valley Phantoms.

I år inleder han i Nordamerika och spelade bra under Flyers rookieläger. Det ska dock inte ha räckt för att ta en plats i farmarligan och i dag meddelade klubben att Felix Sandström skickas ner till ECHL, farmarligans farmarliga, för att få speltid.

Han kommer nu att inleda sin säsong i ECHL-laget Reading Royals.

The @NHLFlyers have reassigned goaltender Felix Sandstrom from the #LVPhantoms to the @ReadingRoyals of the ECHL. https://t.co/5gp8UY726b