OS-forwarden öppnar upp för comeback i Leksand

Under åtta säsonger mellan 2007 och 2015 var Lina Wester en stabil poängplockare i SDHL och en given del av det svenska landslaget. 2017 avslutade Wester karriären efter två division 1-matcher med Färjestad, men i går gjorde 26-åringen comeback i division 2-klubben Falu IF.

Den OS-meriterade forwarden stod för sex mål och en assist i 9–0-segern över SK Iron.

– Med tanke på att det inte är samma elit nivå som i SDHL så funkar det att spela där och det går ihop med mitt övriga liv då det inte är lika mycket träningar och matcher. Sen älskar jag fortfarande hockey så det är ju väldigt roligt att vara på is och lira igen, säger Wester till damhockey.se.

ÖPPNAR UPP FÖR EN ÅTERKOMST

Wester spelade sju av sina åtta SDHL-säsonger i Leksand. Nu öppnar forwarden, som har över 100 landskamper på sitt konto, upp för en återkomst till dalaklubben.

– Skulle frågan dyka upp så är jag väl inte helt omöjlig, säger Wester.

Leksand har fått en katastrofal start på säsongen och har efter sju spelade matcher fortfarande inte skrapat ihop någon poäng. Under dessa matcher har man bara gjort tio mål, så kanske vore den fyrfaldige VM-forwarden en välkommen förstärkning i Lars Stenmarks lag?