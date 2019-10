Stora profilen lämnar sin klubb – efter bara sex matcher

Han är den som har gjort flest poäng i HockeyAllsvenskan sedan seriens start 2005. Nu står Jens Jakobs utan klubb igen efter att det står klart att han lämnar sin engelska klubb efter endast sex matcher.

Jens Jakobs är en stor profil inom hockey-Sverige. Hans 316 allsvenska poäng är bäst av alla sedan sedan HockeyAllsvenskan blev en enserie 2005. Totalt har han spelat nästa 500 matcher i andradivisionen för lag som AIK, Djurgården, Mora, Malmö och Almtuna. Jakobs har även gjort 119 matcher uppe i SHL.

Efter att ha lämnat Almtuna under våren stod det klart att 34-åringen lämnade Sverige för spel i den engelska klubben Nottingham Panthers.

På de första sex matcherna har det dock inte gått riktigt som planerat och klubben meddelade under måndagskvällen att Jakobs kommer att lämna Nottingham.

– Vi vill tacka Jens för sina insatser i klubben. Saker och ting har inte funkat för honom här men han är verkligen inte anledning till vår svaga säsongsinledning. Det funkade inte riktigt helt enkelt, varken för honom eller för oss, och samarbetet är nu slut. Han har varit väldigt professionell under hela sin tid här och klubben önskar honom allt gott när han flyttar hem till Sverige för att leta en ny klubb, säger klubbens sportchef Guillaume Doucet.

Jakobs står nu alltså återigen utan klubb. Förra säsongen inledde han i Norge men återvände sedan till HockeyAllsvenskan för spel i både AIK och Almtuna. Vore en flytt till ligan återigen aktuellt för 34-åringen?

OFFICIAL: The Nottingham Panthers have parted company with Swedish forward Jens Jakobs. We thank Jens for his efforts and wish him well in his future endeavours.#BeTheRoar | #EIHL | #PanthersNation pic.twitter.com/JNvtPdA0Zy