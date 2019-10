Tunga beskedet: Storstjärnan långtidsskadad

Jevgenij Malkin brakade in i sargen och fick en tryckare av landsmannen Vladislav Gavrikov i matchen mot Columbus Blue Jackets.

Den ryske storstjärnan återvände inte till matchen och nu kommer beskedet som alla Pittsburgh-fans inte ville höra.

Malkin har ådragit sig en underkroppsskada och kommer att vara borta under en längre period. Detta bekräftade tränaren Mike Sullivan under måndagen.

Även forwarden Nick Bjugstad kommer att saknas med en skada under en obestämd tid.

– Vi förväntar oss att ”Geno” (Malkin) blir borta lite längre än Nick, säger Sullivan till nordamerikansk media.

Coachen säger dock att Malkin förväntas återvända senare under säsongen då hans skada inte är så allvarlig att han missar resten av säsongen.

Coach Sullivan on Bjugstad and Malkin: "We would expect Geno to be out a little bit longer than Nick."



Follow up from media: "Is Malkin's injury season threatening?"



Coach Sullivan: "No."