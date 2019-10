Tidigare i våras berättade Alexander Bergström för hockeysverige.se att han var inställd på åtminstone en säsong till i KHL. Efter en sommar och höst som kontraktslös stod det emellertid klart under gårdagen att 33-åringen tecknat ett treårskontrakt med HV71.



Två år i KHL fick räcka. Tryggheten hemma lyckades locka honom tillbaka till Sverige.

– När det blev så bra som det blev här med HV så känns det såklart helt underbart att kunna planera på sitt eget liv på lite längre sikt. Det blir liksom en annan trygghet. Det känns som att det här kommer bli riktigt, riktigt bra och jag är väldigt inspirerad just nu, säger Bergström till hockeysverige.se.

Alexander Bergström.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



"FÅTT EN VÄLDIGT FIN OCH BRA BILD AV HV"

Under tisdagen gjorde Bergström sitt första träningspass med sina nya lagkamrater HV71.

– Det var jäkligt kul. Framförallt var det kul att få träffa alla killar, det är alltid härligt att få vara med i ett lag igen och bara vara med i ”tugget” och gemenskapen i ett omklädningsrum, menar Bergström och fortsätter:

– Det är superroligt och jag är väldigt taggad på att komma igång. Det är inte så roligt att stå vid sidan av och titta när de andra spelar, man börjar sakna det rätt snabbt. Jag är riktigt sugen på att komma igång här nu.

Hur gick tankarna kring klubbvalet?

– Jag tycker att man spelat fantastiskt bra som lag, det ser ut som ett väldigt starkt lag. Sen har väl laget kanske inte fått en start som de är så nöjda med, men jag tycker ändå att det spelat rätt bra, trots att resultaten kanske inte gått som de velat alla matcher.

– Jag ser väldigt stor potential i laget och klubben. Samtidigt kände jag att jag skulle passa in bra här. De jag pratat med i laget, runtom laget och egentligen alla som jag känner som har haft något samröre med HV har bara haft bra saker att säga. Jag har fått en väldigt fin och bra bild av HV.

BÖRJADE SAKNA NERVEN OCH ADRENALINET

I vanlig ordning skötte Bergström sommarträningen hemma i Karlskrona tillsammans med förre stavhopparen Miro Zalar. När de svenska klubbarna sedan började gå på is i slutet av juli och början av augusti fick 33-åringen möjlighet att hålla igång med sin tidigare klubb Karlskrona, en möjlighet Bergström är mycket tacksam över.

– Det blev nästan som att man kände sig som en del i laget efter ett tag. Sen när jag tackade för mig här nu så kändes det nästan som att jag lämnade mina lagkamrater, trots att jag aldrig riktigt ingick i laget. Jag är jättetacksam över att jag fått köra med KHK, säger Bergström.

Att gå klubblös under våren, sommaren och hösten påverkade inte Bergström nämnvärt – fram till att serierna drog för några veckor sedan.

– Fram till starten av säsongen så var det inte så stor skillnad. Det enda var att jag inte spelade matcher, egentligen. När serien väl drog igång började man sakna de här nerverna och adrenalinet så klart.

Att det dröjde så pass länge ändå innan Bergström hittade en ny klubb beror inte på att det saknats anbud. Erbjudanden har funnits, men de som funnits har inte känts hundraprocentiga, berättar han.

– Jag hade något tidigt erbjudande från Ryssland som inte kändes rätt. Sen hade jag några andra utomlands, även nu på sluttampen, men de kändes inte heller rätt. Det är mycket som väger in i ett klubbval. Det är inte bara socialt, det ska även vara en bra ”fit” i laget. "Vad har de för spelare? Var kan jag passa in?"

– Sen har jag haft lite erbjudanden här i Sverige också. Vi tittade lite här under hösten och sen när jag pratade lite med (Johan) Hult fick jag en väldigt bra bild av hur HV71 tänkte. Det var inte bara kring målsättningar och så, utan även en mer långsiktig plan och idéer. I slutet gick det ganska snabbt att sy ihop allt och det känns riktigt bra.

Alexander Bergström var en stabil poängplockare i Karlskrona.Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån



"ETT JÄKLA ÄVENTYR"

Första säsongen i KHL spenderade Bergström i Sibir Novosibirsk, där han var lagkamrat med nuvarande Leksandsstjärnan Patrik Zackrisson. 33-åringen stod för fina 41 poäng (21+20) på 55 matcher under sitt första år i Ryssland, där hans fina spel tog honom hela vägen in i Rikard Grönborgs OS-lag till turneringen i Pyeongchang.

– Personligen fungerade det bra för mig spelmässigt under det första året. Jag hittade ett bra stäm i min kedja relativt snabbt där det blev väldigt bra i slutändan.

Fjolårssäsongen blev däremot tyngre för Bergström, som efter skadeproblem bara spelade 41 matcher. På dessa matcher stod han för 16 poäng.

– Under mitt andra år där borta hittade jag ingenting av det där. Vi hankade oss fram de första 20 matcherna och låg på gränsen till slutspel hela tiden. Vi hittade aldrig något spel, där vi blev räddade av powerplay till stor del. Jag hittade aldrig riktigt något stäm eller kemi och efter min skada så använde tränaren mig inte så mycket de sista 15-20 matcherna. Då hade de satt sina gubbar och sina kedjor.

Men två lärorika år ändå, gissar jag?

– Ja, verkligen. Framförallt var det ett jäkla äventyr. Jag har haft riktigt kul där borta och det är väldigt kul att få ha gjort det.

Med ett gäng lärdomar rikare är nu alltså Bergström tillbaka i Sverige för att hjälpa HV71 uppfylla deras guldambitioner. Senast 33-åringen spelade i SHL med Karlskrona säsongen 2016/17 stod han för 40 poäng, men Bergström vill ogärna prata om vilka förväntningar som är rimliga att ha på honom den här säsongen.

– Jag tror och hoppas att vi som lag kommer att vara med och utmana i toppen i år. Jag hoppas kunna hjälpa laget så mycket jag bara kan i varje byte jag är ute på isen. Sen vad jag gör och ska göra... Det är hur det går för laget som är det viktigaste, avslutar Bergström.