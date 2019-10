Det är få NHL-städer som får ta lika mycket skit som Edmonton. "Det är kallt, det är kargt, det är tråkigt", är argument man hör både från folk som besökt staden och spelare som är totalt ointresserade av att representera klubben.

Jag skulle hävda att jag på förhand också var avogt inställd till staden innan jag gjorde mitt första besök där 2017. Jag blev inbjuden av stadens turistbyrå och OilersNation att komma dit och se en match mellan Oilers och Chicago Blackhawks i då nyinvigda Rogers Place och tillbringa några dagar i staden.

Det var ett besök som inte bara ändrade min syn på staden, utan även gjorde att jag ville återvända varje år.

I fjol slog hockeysverige.se och OilersNation våra påsar ihop och anordnade vår första NHL-resa till Edmonton. Det blev succé – den i särklass roligaste NHL-resan jag har varit med om att anordna.

Vi var 25 glada resenärer – bortsett från jag själv bland annat mina kollegor Peter Sibner, Rasmus Kågström och Joakim Englund – som flög över alldeles i början av säsongen. Där fick vi minnen och vänner för livet. Utöver att se tre högklassiga hockeymatcher blev vi behandlade som kungar av våra värdar.

Av just den här anledningen har vi beslutat oss för att anordna en ny resa till Edmonton i mars nästa år. Mellan den 22 och 29 mars ser vi Oilers möta Anaheim, Colorado och San José.

Här listar jag nio orsaker till varför jag tycker att man ska ta chansen och följa med oss dit.

* Connor McDavid

Lika bra att ta det mest uppenbara på en gång. Alla som följer med på NHL-resor gör det såklart i första hand för att få se bra hockey. Och vad kan vara mer attraktivt än att få se världens bästa och mest underhållande hockeyspelare live i tre matcher? Jag har haft ynnesten att se Connor McDavid på plats en hel del gånger i hans unga karriär. Det är nästan alltid en stor upplevelse, men framför allt på hemmais. Han är den sortens spelare som kan få fansen att lätta från sina säten. För det händer banne mig något nästan varje gång han beträder isen. Så även om Edmonton Oilers inte har varit mycket att hurra över de senaste åren har McDavid ändå gjort dem underhållande att titta på.





* Genuin kanadensisk hockeykultur

Jag har bott i Kanada, har varit i alla olika delar av landet och åker dit minst en gång per. Således ser jag mig själv lite självgott som något av en expert i ämnet "kanadensisk hockeykultur". Toronto och Montréal får ursäkta, men det är i Edmonton jag har fått den mest genuina erfarenheten av det här. Mycket beroende på att det är en storstad med småstadskänsla där man kommer närmare gemene man och får en mycket mer mer intim känsla av människornas kärlek till sitt Edmonton Oilers.

* Människorna

Det här går hand i hand med förra punkten. För att komma närmare den kanadensiska hockeykulturen behöver man jordnära människor som är villiga att öppna upp för det. Människorna i Edmonton är precis det. Varje gång jag har besökt staden har jag blivit hänförd över hur fantastiskt trevliga och gästvänliga de är. Säger man dessutom att man kommer från Sverige ligger man ännu mer på plus. De är otroligt stolta över sin hemstad och är villiga att göra allt för att du ska trivas och gilla Edmonton.







* OilersNation

Till skillnad från de flesta andra NHL-resor jag har varit med om att anordna har vi värdar på plats redo att ge oss den ultimata upplevelsen. Mina kära vänner Jay, Dan och Adam är inte bara die hard-fans av Oilers, de driver även Nations Network, en slags kanadensisk motsvarighet till det vi gör här i Sverige med Hockeysverige och EliteProspects. Det är framför allt tack vare deras omsorg som jag vågar lova att vi kommer att få en oförglömlig upplevelse i Edmonton. De går verkligen den extra milen för att se till att alla trivs och mår bra.

* Rogers Place

Den häftigaste arenan jag har besökt i NHL. Det ser ut som att man landat ett rymdskepp i centrala Edmonton, men det är insidan som är den stora behållningen. Första gången jag klev in i arenan slog min haka i golvet över hur mäktig den är. OilersNation-killarna brukar se till att vi alltid får riktigt bra biljetter till matcherna också, så man sitter alltid bra när man besöker dem.





* Den kanadensiska dollarn

Jag är inte så arrogant att jag inte inser att de kostar en hel del pengar att åka på en sådan här resa. Men jag vill ändå påpeka att det är ett stort plus att åka till Kanada i stället för USA just nu. Medan den amerikanska dollarn är uppe i nästan tio kronor ligger den kanadensiska på dryga sju. Det gör avsevärd skillnad. Edmonton är heller ingen dyr stad om man jämför med exempelvis Toronto eller Montréal.

* Old Strachona

Många gnäller ofta på att Edmonton är en beige stad. Och ja, jag skriver under på att centrumkärnan inte är någon höjdare (även om den är under återuppbyggnad och säkert kommer att bli attraktivare med tiden). Däremot finns Old Strachona som en oas på andra sidan North Saskatchewan River. Det är en tillbakalutad stadsdel fylld med restauranger, barer och hippa butiker där jag personligen älskar att ödsla tid. Inte minst då på Blackbyrd Myoozik, en gammal hederlig skivaffär för oss som gillar vinyl.

* Nathan MacKinnon-kedjan

Mer hockey... Det är ju trots allt så att Edmonton Oilers möter några riktigt underhållande lag medan vi är där. Inte minst då Colorado Avalanche. Om Connor McDavid är världens bästa spelare just nu skulle jag hävda att Nathan MacKinnon inte är långt efter. Att få se honom tillsammans med Mikko Rantanen och Gabriel Landeskog i Avalanches dödliga toppkedja är en upplevelse i sig. Anaheim och San José har också en hel del lirare som är värda att hålla ögonen på. Inte minst Erik Karlsson såklart.





* Möjligheten att möta likasinnade

Sist men inte minst... Vi som gör den här resan tillsammans. Det som är så kul att se under de här resorna är hur människor från hela landet, i olika åldrar och med olika bakgrund samlas på det här sättet kring sin kärlek till hockey. Det gör att vi brukar få en alldeles speciell gruppdynamik. Gruppen som hängde med till Edmonton i fjol blev otroligt tajt och jag vet att många av dem har kontakt med varandra än i dag trots att de är vitt spridda över landet. Min förhoppning är at vi ska kunna återskapa den magin igen.

Tack för ordet! Nedan finner ni mer information om resan. Men har ni några frågor till mig personligen, hör av er på uffe.bodin@hockeysverige.se.

RESEINFORMATION

Årets resa pågår mellan den 22 och 29 mars, då våren förhoppningsvis har nått Edmonton.

I resepaketet ingår:

* Flygbiljetter Stockholm-Edmonton, tur och retur.

* Sex nätter på Crash Hotel ett stenkast från Rogers Place.

* Biljetter till Edmonton-Anaheim (23 mars), Edmonton-Colorado (25 mars) och Edmonton-San José (27 mars).

* Transport till och från flygplatsen i Edmonton.

* En middag på en av Edmontons hetaste restauranger, där Edmontons turistbyrå är vänliga nog att stå för alla utgifter.

* En Oilersnation-keps.

* Svensk reseledare i form av hockeysverige.ses chefredaktör Uffe Bodin.

Pris: ca 21 800 kronor för del i dubbelrum, ca 24 800 kronor för enkelrum*.

* Om du reser själv kan vi försöka hitta någon annan ensamresenär att dela ett dubbelrum med.

Kontakta oss om så är fallet: uffe.bodin@hockeysverige.se

Observera att priserna på Oilersnations sajt anges i kanadensiska dollar.



För att säkra en plats i dag kan du antingen välja att betala hela summan på en gång eller 50 procent i deposition. Om du väljer det senare alternativet måste hela summan vara inbetald senast den 30 november 2019.



Flygdetaljer:

KL 1108 22MAR Stockholm – Amsterdam 1110A 115P

KL 675 22MAR Amsterdam – Edmonton 230P 430P





KL 9573 28MAR Edmonton – Toronto 115P 658P

KL 696 28MAR Toronto – Amsterdam 1055P 1205P+

KL 1115 29MAR Amsterdam – Stockholm 240P 440P

För frågor, kontakta Uffe Bodin: uffe.bodin@hockeysverige.se