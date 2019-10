Knappt en vecka in på NHL-säsongen. Då har redan ett gäng svenskar presenterat sig på alla. Peter Ekholm har listat sin svensktopp så här långt.

För mig är starten på NHL-säsongen en av de roligaste perioderna under hockeysäsongen. Alla lag börjar på ny kula, nyförvärv ska presentera sig och några ska ta revansch. Det är också nu som stjärnorna visar att de är ännu bättre än förra säsongen: Connor McDavid har sin vana trogen levererat för Edmonton Oilers och Auston Matthews har gjort som han brukar och öst in mål under de första omgångarna. De är bara två exempel på vad som hänt sedan premiären i onsdags.

I svenskväg har det också hänt en hel del. Oskar Lindblom ochAlexander Nylander nätade i Global Series i Prag. William Karlsson har sett ut som han har något stort på gång och Erik Karlsson har blivit pappa. Som sagt, en hel del har hänt. Det är dock fem svenska insatser jag fastnat lite extra för så här långt.

De följer här:

Mika Zibanejad - NEW YORK RANGERS

Det går väl inte att missa att Mika Zibanejad briljerat för sitt Rangers under lagets två första matcher? I premiären: ett mål, tre assist. I match två: ett hattrick och en målgivande passning. Det gör att han står på åtta poäng och ledning i poängligan. Dessutom utsågs han till NHL-veckans första stjärna i går. Rangers-forwarden har haft en klassöppning på säsongen

Ingen är kanske förvånad över att Zibanejad leder Rangers, det gjorde han redan förra säsongen då han gjorde personbästa 74 poäng. Efter den flygande starten ser han ut att kunna nå nya nivåer den här säsongen.

Victor Olofsson - BUFFALO SABRES



Skyttekung i SHL 2017-19 med 24 strutar. 30 mål i AHL förra säsongen och tre på tre matcher i NHL den här säsongen. Att Victor Olofsson kan göra mål det vet vi. Men att han skulle inleda sin rookie-säsong i Buffalo med att ett mål per match var kanske mycket begärt. Men icke. Olofsson har tagit den chans han fått i Sabres förstakedja och powerplay och nypt in tre kassar i den spelformen. Det har gjort att Sabres tagit två segrar av tre möjliga. Olofsson har efter tre matcher en skottprocent på 33,3 den lär väl knappast hålla sig så hög, men får han fortsatt snurr på målskyttet är 30 mål i NHL kanske inte en omöjlighet redan den här säsongen?

Rasmus Dahlin - BUFFALO SABRES

Förra säsongen hamnade Dahlin ofta i bakgrunden av Elias Pettersson, som ju dominerade som rookie. Och kanske fick han inte den uppmärksamhet han förtjänade som 18-årig back i ligan. Det här kan däremot bli säsongen Dahlin får stå ordentligt i rampljuset. På Sabres inledande tre matcher har Dahlin varit Sabres ledande back och stått för ett mål och fyra assist. Det hintar om att han tagit vara på sommaren och inte alls ser ut att råka ut för ”det svåra andra-året”.

William Nylander - TORONTO MAPLE LEAFS

Nylander har mångas ögon på sig. Mycket för att han missade hela fjolårshösten på grund av sega kontraktsförhandlingar och inte kom till spel förrän efter 1 december. Men också för att han tidigare gjort två säsonger med 61 poäng och inför årets premiär sagt att han vill "dominera" i NHL. Det har gjort att svensken har högra förväntningar på sig i storsatsande Toronto. Efter fyra matcher har Nylander dock infriat kraven. 23-åringen har gjort två mål och två assist och loggat 16:23 minuter i snitt per match. Nylander kan mycket väl bli svensk poängkung den här säsongen. Inte minst med tanke på den flygande start han haft.

Oscar Klefbom - EDMONTON OILERS

Oscar Klefbom har haft tuffa skador de senaste två säsongerna. 66 respektive 61 matcher är facit för värmlänningen. I år har han öppnat säsongen som han spelade under 2016-17 och gjorde karriärshögsta 38 poäng. Klefbom har varit en bidragande faktor för Oilers som tagit två raka segrar inledningsvis. I 6-5-segern över Kings senast stod 26-åringen för tre målgivande passningar. Två av dem i numerärt överläge där han från sin point-position i lagets första powerplay-enhet samarbetade med såväl Connor McDavid som James Neal. Får Oscar Klefbom vara skadefri har han all möjlighet att bli den ledande back Oilers letat med ljus och lykta efter.

