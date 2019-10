Jumbon plockar in SHL-meriterad center på provspel

Säsongsinledningen har varit jobbig för Almtuna. Uppsalaklubben är med sina fem inspelade poäng under de sju inledande matcherna sämst i Hockeyallsvenskan och parkerar således på jumboplatsen i ligan.

Nu väljer klubben att leta förstärkning. Under tisdagskvällen meddelade klubben att man plockat in den SHL-meriterade centern Albin Kedbrant på provspel under den närmaste veckan.

SPELAR VECKANS MATCHER

Kedbrant kommer att finnas med i Almtunas två matcher under veckan, då man ställs mot Modo och Västerås på bortais.

20-åringen spenderade den största delen av fjolårssäsongen i Brynäs J20-lag, där han stod för 22 poäng på 36 matcher. Han spelade även åtta SHL-matcher med a-laget den gångna säsongen.