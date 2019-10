Förändringarnas vindar blåser. Det var förstås inte en fråga om, utan endast när spelare skulle börja skeppas från Tyringe.



För haveriet med uppradade storförluster kunde inte fortsätta utan åtgärd. Drastiska saker måste göras för att stoppa blödningen och första åtgärd var att storväxte forwarden Axel Blomqvist lämnar klubben.



De heter att kontraktet avslutats i ”samförstånd” och kommer inte särskilt oväntat. Det var ganska märkligt att värva kolossen som en toppspelare från första början och om han inte presterar eller leder laget (vilket man i ärlighetens namn inte borde ha väntat sig på en nivå som Hockeyettan) är det naturligt att det blir en skilsmässa.



Men han kommer inte bli den enda.



Det har visat sig råda brist på ledaregenskaper och moral bland spelarna i laget och här kommer sportchefen Filip Steensbjerre att behöva bekänna färg.



Supportrarna är (med all rätt) upprörda över kräftgången och har ganska kraftfullt höjt röster om att laget är felbyggt och att sportchefen bär en stor del av ansvaret till den rakt igenom usla starten på serien. Nu måste han försöka ställa det hela till rätta.



Förmodligen genom att rensa ut fler icke-presterande spelare, samt att värva nytt. En forward och center som kan bidra till ”förändring i positiv riktning” står på shoppinglistan.



Här handlar det inte enbart om att hitta skickliga spelare. Minst lika viktigt är att hitta spelare med rätt attityd. Annars lär raset fortsätta.



* * *



I vårt senaste podcast-avsnitt (#122 Vände dem ryggen med en taskspark) snackade jag och maestro Skoglund naturligtvis en hel del om Tyringes haveri och den bittra låneföljetong med Kristianstad som följt i dess spår.



För det där har ju blivit lite märkligt. Ni minns hur de två Skåne-klubbarna inför säsongen sa att de skulle ha ett samarbete och hur keepern Oliver Tornerefelt lånades ut som säsongslån.



Men när Tyringe mötte Mörrum i jumbofinal förra veckan återfanns Kristianstad-spelarna Dennis Finn Olsson och Albin Hernod i Mörrums tröja istället för Tyringes. Den allsvenska klubben valde att låna ut dit istället och det skapade naturligtvis känslor.



De tre senaste matcherna har KIK dessutom haft Joel Gistedt skadad, men valt att inte plocka hem sin egen spelare Tornerefelt från Tyringe, utan istället lånat Jonathan Stålberg från Mörrum. Det är ganska uppenbart att Mörrum och KIK knyter tätare band medan Tyringe lämnas ute i kylan.



Nu förekommer rykten om att det beror på att Kristianstad-spelarna inte vill till en slagpåse som Tyringe, utan att de hellre blir utlånade någon annanstans. Stämmer det är det väldigt allvarligt för Tyringe.



Att lösa det där är av lika stor vikt som att hitta nyförvärv, för klubben behöver en mäktig bundsförvant att låna från när det krisar och den egna plånbokens inte räcker till.



Samtidigt lär vi nog få se fler Kristianstad-lån i Mörrum framöver. Klubben har ju själva lånat en del från Rögle på sistone och det känns som att dominoeffekten kommer bli att spelare på marginalen lånas ut till Hockeyettan.



I Mörrum står Peter Johansson med dörren välkomnande på vid gavel.



* * *



Apropå inlånad som backup var det KRIF-keepern Hampus Nivalainen som stod och vaktade båsdörren för Karlskrona i gårdagsmatchen mot Kristianstad. Tanken är att lagen ska stärka sitt samarbete ytterligare och vi lär få se fler lån mellan klubbarna (backen Joseph Berger är ju i KRIF nu) den här säsongen.



* * *



Ingen är väl särskilt förvånad över att det blev en återkomst i Hanhals för skicklige anfallaren Henrik Persson som gått klubblös sedan hans tryout i AIK blev misslyckad.



Det är bingo för Kungsbacka-klubben som startat serien ganska svagt och nu får in en duktig anfallare som de dessutom känner sedan tidigare.



Jumbomötet Hanhals-Tyringe blir förstås intressant av många anledningar.



* * *



En av kvällens andra riktigt intressanta fighter är toppmötet i den västra serien mellan Mariestad och Lindlöven.



Dels för att det är två bra lag förstås (varav Lindlöven är Hockeyettans enda fullpoängare så här långt med sex raka segrar), men också för att vi kommer få se Örebro-backen Lukas Pilö i gästernas tröja.



SHL-backen har varit skadad och ska matchas igång och då passar det naturligtvis bra att låta honom få lite is med grannföreningen Lindlöven som haft det litet motigt med fler skador på backsidan den senaste tiden.



Det blir intressant att se vad han kan gå in och leverera, men det lär bara vara ett gästspel. För Örebro är det betydligt mer rimligt att försöka låna ut honom till någon klubb i Hockeyallsvenskan när han väl blivit lite varm i kläderna.