Ny skada i Penguins – svensken missade träning

Penguins har inlett säsongen med en seger och två förluster. Igår sattes Yevgeni Malkin och Nick Bjugstad på skadelistan, nu är statusen på Patric Hörnqvist också oklar. När Penguins tränade under onsdagen var svensken inte på isen på grund av en underkroppsskada. Hörnqvist fick ett skott på sig av Kris Letang när Penguins föll med 4-1 mot Winnipeg Jets i går.

Penguins möter Anaheim Ducks i morgon – återstår att se om Hörnqvist är spelklar till den matchen.

