Nylander hyllas efter heta starten: "Han är hungrig"

William Nylander har varit het under säsongsinledningen. Nu hyllas han av sina lagkamrater.

– Det är enkelt att spela med honom just nu, säger Andreas Johnsson till TSN.

Förra säsongen var knappast någon dans på rosor för William Nylander. På grund av sega förhandlingar skrev han inte på ett nytt kontrakt förrän nära deadline den 1 december. Svensken kom sedan inte upp i sin fulla kapacitet och summerade säsongen med 27 poäng på 54 matcher. I år har 23-åringen öppnat desto starkare.

– Jag tror mycket beror på att han fick vara med på träningslägret och inte komma in mitt under säsongen, sex, sju månader mellan matcherna, säger Auston Matthews till TSN.

– Det och att han kunnat fokusera på annat under sommaren. Jag tror det är bra för det mentala. Han är hungrig just nu. Det har varit kul att se honom här inledningsvis.

Nylander har gjort två mål och två assist på Torontos inledande fyra matcher. Men han har också lagt ner ett stort jobb när han inte haft pucken.

– Han är hungrig. Speciellt när man spelar i samma kedja, då känner man hur de andra spelarna är. Han vill, han jagar puckar och är aggressiv. Det är enkelt att spela med honom just nu. Han gör ett stort jobb, säger Andreas Johnsson.

Även coach Mike Babcock är nöjd med sin forward. Han har gett Nylander 16:23 i istid per match så här långt.

– Han var inte här förra året. Det var svårt att vara hungrig då. Det är svårt när de andra är på 100 och du 20. Förra matchen vann han många kamper. När han gör det har han pucken. Ibland får man pucken ändå, men vill man ha pucken hela tiden måste man lita på sig själv. Ju mer han gör det, ju mer dynamisk kommer han vara, säger Babcock till TSN.

Toronto har inlett säsongen med två segrar, en förlust och en strafförlust. I morgon väntar Tampa Bay Lightning.