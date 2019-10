Sensationen: Förre fotbollsstjärnan blir hockeymålvakt

Skillnaderna mellan fotboll och hockey är som ni vet ganska stora, men kanske skiljer det sig inte lika mycket för en målvakt. På onsdagen meddelade Guildford Phoenix att 37-årige Petr Čech ska börja stoppa puckar för klubben.

– Signeringen av Petr är massiv för oss. Han är en kanonkille som tränar hårt, jag längtar tills han gör sin debut, säger klubbens huvudtränare Andy Hemmings till klubbens hemsida.

Efter en lång och framgångsrik karriär slutade Cech spela fotboll efter förra säsongen. Under sina år på fotbollsplanen hann han med att vinna bland annat Premier League vid tre tillfällen, Champions League och Europa League. Nu har han legat i hårdträning för att bli hockeymålvakt.

– Jag är glad över att få möjlighet att spela med Phoenix för att få matcherfarenhet. Jag hoppas kunna hjälpa det här laget och vinna så många matcher jag kan när jag får spela. Efter 20 år inom fotbollen ska det bli en otrolig upplevelse för mig att spela sporten jag älskade att spela och titta på när jag växte upp, säger Cech.

Debuten kan ske så tidigt som på söndag.

