Modo förstärker med AHL-forward

–0 och i dag meddelade man att man förstärker laget med den AHL-meriterade forwarden Adam Tambellini.



Adam Tambellini kommer närmast från spel i Ottawas farmarklubb Belleville, där han den gångna säsongen stod för 32 poäng på 72 matcher.

Under torsdagsförmiddagen skrev den 24-årige kanadensaren på ett ettårskontrakt med Modo.

– En spelare med bra storlek, som är skicklig med pucken i anfallszon då han har bra teknik och bra skott, säger Modos sportchef Fredrik Glader till klubbens hemsida.



GÅR I STOREBRORS FOTSPÅR

Tambellini draftades av New York Rangers i tredjerundan i draften 2013, men har inte spelat någon NHL-match under sin fyra år långa NHL-karriär.

– Jag är laddad och förväntansfull att komma över och träffa laget, tränarna och alla i organisationen. Eftersom det blir första gången jag spelar i Europa är jag medveten om att det kan krävas anpassningar i mitt spel, men jag hoppas att jag ska komma in i det så fort som möjligt, säger Tambellini.



Om namnet Tambellini är bekant i Modo-kretsar är det inte så konstigt. Adams storebror Jeff spelade SHL-hockey med klubben säsongen 2013/14.

– Absolut var Jeff den första person jag ringde när det blev tal om att MODO Hockey var intresserade. Jag visste mycket om traditionen i klubben sedan tidigare men när det gällde staden, organisationen och alla passionerade supportrar hade Jeff bara bra saker att säga. Det ska bli väldigt roligt att spela i MODO Hockey och på så sätt även följa i hans fotspår i Örnsköldsvik.