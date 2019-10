Rögle trummar på – vann nytt toppmöte

Färjestad – Leksand 6–4 (1-2,3-1,2-1)

Färjestad: Sebastian Erixon 2, Linus Johansson 2, Michael Lindqvist, Marcus Nilsson.

Leksand: Linus Persson, Marek Hrivík, Thomas Valkvæ Olsen, Johan Fransson.

Det blir målrika matcher när Färjestad spelar hemma i Karlstad.

Efter 12-0 mot Oskarshamn senast blev det nu ännu en målfest i Löfbergs Arena men nu var även bortalaget delaktiga i målen. Det blev en väldigt svängig match då lagen turades om att inneha ledningen.

1-0 blev 1-2 som blev 2-3 innan det stod 4-3. Därifrån kunde hemmalaget gasa ifrån och vann till slut med 6-4.

Leksand var väldigt effektiva då de satte fyra mål på 20 skott som man sköt i matchen. Det räckte dock inte då Färjestad fick iväg fler skott på mål och viktigast av allt, fler i mål.

FBK:s juniormålvakt Arvid Holm fick segra för andra matchen i rad efter att ha hållit nollan för första gången senast mot Oskarshamn.

Luleå – Brynäs 4 – 0 (1-0,1-0,2-0)

Luleå: Jonas Berglund, Oscar Engsund, Karl Fabricius, Jesper Sellgren.

Brynäs: –

Både Luleå och Brynäs kom från två raka förluster och med ambitionen att bryta sina negativa trender. Bara ett lag skulle kunna göra det och det kändes tidigt vilket lag som var hetast.

Luleå vann skotten med 8-3 i den första perioden och tog även ledningen. Hemmalaget fortsatte att trumma på och hade även utökat sin ledning i den andra.

Brynäs tryckte på för att komma tillbaka in i matchen men lyckades aldrig få hål på Joel Lassinantti i norrbottningarnas kasse. Stjärnmålvakten stoppade alla 19 skott som Gävlelaget lyckades få på mål.

Luleå blev alltså det laget som lyckades få segerjubla. I Brynäs ser det dock väldigt mörkt ut. Kvällens förlust var lagets sjätte nit på de sju senaste matcherna och laget återfinns på negativ kvalplats.

Malmö – Skellefteå 0–4 (0-2,0-1,0-1)

Malmö: –

Skellefteå: Linus Lindström, Jesper Frödén, Filip Berglund, Andreas Wingerli.

Malmö såg ut att ha hittat formen efter en svag inledning. Tre raka segrar innebar att formkurvan pekade rakt uppåt. Det såg dock Skellefteå till att ändra på.

Direkt i den första perioden var det västerbottningarna som fick bäst utdelning för sina lägen genom bland annat Jesper Frödén som satte sitt första SHL-mål i karriären och SAIK ledde med 2-0. I den andra perioden utökade bortalaget sin ledning.

Malmö gjorde det inte lättare för sig när man drog på sig ett matchstraff och fick spela fem minuter i boxplay. Det var när Redhawks-forwarden Carl Persson gick hårt in på Skellefteås Jonathan Pudas. Perssons armbåge åkte upp i Pudas ansikte och domarna tvekade inte på att skicka Malmö-spelaren till omklädningsrummet.

– Jag tycker han (Persson) tappar skäret lite, sen känns det som att första kontakten är på axeln och sedan vidare mot huvudet, så jag tycker faktiskt den är ganska hård, säger MIF-kaptenen Fredrik Händemark om situationen i C More.



C More-experten Johan Tornberg var dock väldigt tydlig med vad han tyckte om händelsen.

– Uppåtgående rörelse, axeln-armbågen mot ansiktet. Matchstraff, anmälan och tre matchers avstängning, säger han i studion.

Skellefteå gjorde dock inget mål i det powerplay-spelet men kunde sedan traska hem med segern efter att slutsiffrorna blivit 4-0 till bortagänget.

Målvakten Gustaf Lindvall är riktigt het nu. I tisdags höll han nollan när Skellefteå vann med 2-0 mot Kärpät i CHL. I kväll höll han nollan för andra matchen i rad när Lindvall räddade alla 27 skott som han fick på sig.

Oskarshamn – Frölunda 1–3 (0-1,1-1,0-1)

Oskarshamn: Filip Sveningsson,

Frölunda: Joel Lundqvist, Simon Hjalmarsson, Ryan Lasch.

Efter 0-12 i baken i förra matchen var Oskarshamn ute efter att få revansch i kväll. Det blev dock ännu en förlust för nykomlingen efter 1-3 mot de regerande mästarna.

Oskarshamn fick en jättechans att ta ledningen i den första perioden men missade, strax därefter satte Joel Lundqvist 0-1. I den andra perioden fick hemmalaget en straff efter att Joakim Thelin fällts, Tyler Kelleher lyckades dock inte konvertera läget och sju minuter senare utökade göteborgarna till 2-0.

Frölunda bjöd dock nykomlingen tillbaka in i matchen när Karl Stollery gav bort pucken till Filip Sveningsson som enkelt kunde sätta reduceringen och göra sitt första SHL-mål.

I den tredje kunde dock Frölunda säkra segern efter att poängkungen Ryan Lasch satte 3-1-pucken. Verkligheten verkar komma ikapp Oskarshamn som efter sin fantastiska start nu har fyra raka förluster och har bara lyckats göra ett mål på de två senaste matcherna.

Rögle – Djurgården 2–1 OT (1-0,0-0,0-1,1-0)

Rögle: Adam Edström, Daniel Zaar.

Djurgården: Robin Norell

Toppmöte nere i Ängelholm. Serieledande Rögle gästades av Djurgården som låg trea inför kvällens match.