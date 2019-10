Djurgården vann mot Luleå – för första gången på tre år

De hade inte vunnit mot Luleå sedan oktober 2016. Nu fick Djurgården äntligen jubla för seger mot Luleå igen.

– Det är klart att det känns extra skönt, Luleå är ett riktigt bra lag, säger Djurgårdsforwarden Alice Östensson.



Djurgården fick en flygande start på matchen och tog ledningen redan efter 26 sekunder när Alice Östensson satte sitt andra mål den här säsongen.

Den första perioden tillhörde stockholmskorna helt och hållet. Laget vann skotten med 14-3 och de regerande mästarna var rejält tillbakapressade. Det går dock aldrig att räkna bort Luleå/MSSK.

Laget saknade stjärnspelare som Michelle Karvinen, Noora Tulus och Johanna Fällman, något som gjorde att anfallsspelet var lidande. Då klev en 16-årig forwardstalang fram och levererade för Luleå.

Wilma Sjölund, född 2003, gjorde bara sin fjärde match i SDHL-karriären men fick ökat förtroende i kvällens skadeskjutna lag. I mitten av den andra perioden var det också Sjölund som klev fram och sköt in kvitteringen för hennes första SDHL-mål.

"GJORDE ALLT BRA"

Det räckte dock inte då de andra Luleåspelarna var alldeles för uddlösa. Djurgården behöll trycket rakt igenom hela matchen och återtog ledningen när Sarah Bujold satte 2-1.

Precis i slutet av matchen när Luleå var mitt uppe i jakten på en kvittering drog hemmalaget på sig en klantig utvisning efter att ha genomfört en felaktig tekning två gånger i rad. Detta gjorde att Djurgården kunde hålla undan och tog sin tredje raka seger.

– Vi gör en riktigt bra laginsats i dag, alla jobbar riktigt hårt för varandra där ute. Vi blockar mycket skott och hjälper varandra. Vi fick puckarna djupt, sköt mycket och kom in framför kassen. Vi gjorde allt bra i dag, säger Alice Östensson i C More efter matchen.

Segern mot Luleå var också Djurgårdens första sedan oktober 2016. På de tre senaste åren har Luleå vunnit alla matcher lagen emellan, fram till nu.

– Det är klart att det känns extra skönt. Luleå är ett riktigt bra lag och det är alltid roligt att vinna mot ett lag som har en sådan hög kapacitet som de har, säger Östensson.

Luleå – Djurgården 1–2 (1-1,0-1,0-0)

Luleå: Wilma Sjölund.

Djurgården: Alice Östensson, Sarah Bujold.