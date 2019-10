Efter jobbiga skadan – snart är svenskbacken tillbaka i spel

Lawrence Pilut hade en fin debutsäsong borta i Nordamerika och fick chansen att spela 33 matcher i NHL. Därefter kom skadan. Nu är skadan nästan återställd och Pilut gör sig redo för att snart göra säsongsdebut i AHL.

– Jag tycker att jag är tillräckligt bra för att spela i NHL, säger han till Buffalo News.



I fjol spelade han riktigt bra i AHL och spelade till sig en plats i Buffalo Sabres. Det såg ut som att Lawrence Pilut var på väg att på riktigt spela in sig i NHL och få en ordinarie plats.

Sedan kom den jobbiga axelskadan.

Beskedet var att Pilut skulle tvingas till rehabilitering under fem till sex månaders tid. En tidsperiod som snart har passerat.

Den 23-årige svensken är tillbaka på is och tränar med AHL-laget. Skadan är nästan återställd och om ungefär två veckor förväntas Tingsrydskillen vara redo för spel.

– Det känns nästan normalt igen. Jag har fått tillbaka all min styrka och har även lagt på mig en del kilo under sommaren, det är något som känns bra för egen del och något som jag visste att jag behövde göra, säger han till Buffalo News och fortsätter:

– Ett stort fokus under lågsäsongen var att bygga på mig och bli starkare samt vila upp mig mentalt. Det är en väldigt lång säsong här och nu känns det som att jag är bättre förberedd.

SIKTAR PÅ NHL-PLATS

Pilut skickades ner till AHL-laget Rochester Americans för att inleda säsongen nere i farmarligan. Detta för att han ska kunna bli matchvan innan han bedöms vara redo att återigen få spela NHL-hockey. Svensken menar själv att han tycker att han ska kunna ta en plats i NHL när han har återhämtat sig från skadan.

– Det kändes väldigt bra när jag var där uppe förra året. Självklart hade jag en liten dipp på slutet och det är något som jag har lärt mig från. Jag tycker att jag är tillräckligt bra för att spela i NHL. Jag behöver bara vara mig själv och spela med stort självförtroende, säger han.

– Det finns fortfarande en del saker att förbättra, speciellt när det kommer till att fatta bättre beslut.

Konkurrensen har dock blivit tuffare i Buffalo Sabres då klubben har förstärkt sin backsida med Henri Jokiharju, Brandon Montour, och Colin Miller. Pilut kommer därför att få kämpa hårt när han återvänder för att visa att han ska peta någon av de ordinarie NHL-backarna.