NHL-klubbens udda drag - har öppnat "rage room"

Har du funderat över att kasta ut TV:n eller till och med gått från tanke till handling när ditt favoritlags resultat uteblivit? Philadelphia Flyers, som har ett antal skrala år bakom sig i NHL, har iordningställt ett speciellt rum i sin hemmaarena Wells Fargo Center där fansen kan avreagera sig under kontrollerade former. Rummet öppnades i samband med hemmamatchen mot New Jersey Devils i onsdags.

Det är apnews.com som skriver om initiativet och av den nätta summan om 35 dollar (60 dollar om man är två personer) så får fansen avreagera sig på döda ting under fem minuters tid. Där får man gå loss med bland annat hockeyklubba, slägga och baseballträ.

— Konceptet är definitivt one-of-a-kind och icke-traditionellt, säger Valerie Camillo från klubben i ett uttalande till apnews.com och fortsätter.

— Vi testade konceptet på några av våra fans som sa till oss att de trodde att det här skulle vara ett nytt sätt att ha lite kul på ett ofarligt vis.

En av de första att använda rummet var supportern Peter Caccioppoli som berättar att han varit säsongskortsinnehavare i "fem frustrerande år".

— Jag har spelat baseball och det var enkelt att kasta upp ett par tallrikar och slå sönder dem, säger han och berättar också att han tog i så mycket att hockeyklubban gick av.

Nu frågar vi oss alla när konceptet hittar till Sverige?

